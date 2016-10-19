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حاكم أم القيوين يطلع على الخطط المستقبلية لـ«التعليم العالي»

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حاكم أم القيوين يطلع على الخطط المستقبلية لـ«التعليم العالي» حاكم أم القيوين يطلع على الخطط المستقبلية لـ«التعليم العالي»

اطلع صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين أمس، وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، على خطط وبرامج وزارة الدولة لشؤون التعليم العالي خلال المرحلة الحالية والمقبلة في ظل التطورات التعليمية واستراتيجية التعليم العالي.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم أم القيوين بالديوان الأميري معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي.

وحضر المقابلة الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لأم القيوين والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري وراشد محمد أحمد مدير التشريفات.

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