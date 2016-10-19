محمد بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة أوجـــــــــــدت شباباً قادراً على تحمل المسؤوليات

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبفضل الله تعالى، أوجدت نموذجاً متميزاً من شباب الوطن القادر على تحمل المسؤوليات الجسام ومواجهة مختلف التحديات، وهذا بفضل الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في تطورها وتقدمها وتميزها، وهي العنصر البشري والكفاءة الوطنية المؤهلة والمدربة التي تؤمن بقيم الوطن والتضحية لأجله ورفع رايته في كافة الميادين.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر البحر عدداً من دفعات موظفي ديوان ولي عهد أبوظبي الذين شاركوا في بعض المهمات والواجبات الوطنية والإنسانية لقواتنا المسلحة في جمهورية اليمن الشقيقة. وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالجهود التي يبذلها أبناء الإمارات في تقديم الدعم الإنساني وتنفيذ مختلف المهام ضمن قوات الواجب العاملة في اليمن، معرباً سموه عن فخره واعتزازه بأبناء الوطن الذين يثبتون في كل مرة وفي كل المواقع كفاءتهم وقدرتهم وتفوقهم في كافة المهام والواجبات الوطنية.

ورافق موظفي الديوان خلال اللقاء سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي ومحمد المزروعي وكيل الديوان وجبر السويدي المدير العام للديوان، ومن جانبهم أعرب موظفو الديوان عن سعادتهم وفخرهم في أداء الواجبات الوطنية في مختلف المواقع، مؤكدين استعدادهم الدائم في تلبية نداء الواجب، مشيرين إلى أن هذه التجربة المتميزة أضافت لهم الكثير من الخبرة والممارسة من خلال معايشة الواقع والمشاركة بالقرب من حماة الوطن وهم يؤدون واجباتهم الوطنية المشرفة في نصرة الشقيق وإعانة المحتاج.