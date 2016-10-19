خليفة يصدر مراسيم بتعيين سفراء وقناصل للدولة في الخارج

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عدداً من المراسيم الاتحادية بشأن تعيين سفراء وقناصل للدولة في عدد من الدول.

ووفقاً للمراسيم المنشورة في العدد الجديد من الجريدة الرسمية فقد أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 125 لسنة 2016 بتعيين سعيد مبارك محمد خميس المهيري عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي، قنصلاً عاماً للدولة في مدينة هيوستن لدى الولايات المتحدة الأميركية بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حالياً.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 126 لسنة 2016 بتعيين حمد سعيد حمد عبيد الزعابي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي، سفيراً للدولة لدى جمهورية الفلبين بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حالياً.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 127 لسنة 2016 بتعيين محمد يوسف محمد كنخ العوضي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفير الدولة لدى جمهورية بيرو، سفيراً غير مقيم للدولة لدى كل من جمهورية كوستاريكا وجمهورية الإكوادور.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 128 لسنة 2016 بتعيين محمود محمد محمود المحمود عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفير الدولة لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية، سفيراً غير مقيم للدولة لدى كل من جمهورية الكاميرون وجمهورية ساحل العاج وجمهورية بوركينا فاسو.