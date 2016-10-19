تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة إدكو بإشراف اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة وبرئاسة اللواء محمد خريصة مدير المباحث من القبض على 7 سوريين لدخولهم البلاد بطريقة غير شرعية عن طريق السودان.

حيث تمكن ضباط مباحث البحيرة من ضبط السيارة رقم ط ل و 6375 قيادة "أحمد.م.ع" سائق وبرفقته "وحيد.ح.م.أ" عاطل مقيمان مركز دمياط، وكذا 7 أشخاص سوريين وهم كل من "محسن.ت.خ" و"عزيز.خ.ال" و"هناء.ق.ال" و"نداء.س.خ" و"محمد.ع.ال" و"نديم.ع.ال" و"زكريا.ع.ال" وبفحصهم تبين دخولهم البلاد بطريقه غير شرعية من دولة السودان.

وبسؤال قائد السيارة قرر بقيامه بالاتفاق مع المذكورين على توصيلهم لمدينة الإسكندرية نظير مبلغ مالى، وتحرر المحضر اللازم بمركز إدكو وجارى العرض على النيابة العامة.