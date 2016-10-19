ضبط كاتب بالنيابة الكلية بطنطا وعاطل بحوزتهما ٨٥٠ جرام حشيش بالغربية

تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الغربية من ضبط كاتب ثالث نيابة طنطا الكلية لشئون الأسرة وعاطل وبحوزتهما ٨٥٠ جرام حشيش بقصد الاتجار.

كانت معلومات قد وردت للمقدم أحمد العايدى رئيس قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الغربية، والرائد أحمد الصباحى الضابط بوحدة مباحث القسم بقيام تامر عبد الفتاح شمحون ٣٨ سنه كاتب ثالث بنيابة طنطا الكلية لشئون الاسرة مقيم شارع مصطفى كامل بطنطا سبق اتهامه فى القضية ٤٢٧٢ جنايات قسم أول طنطا مخدرات بالاتجار فى المواد المخدرة متخذا من منزله مسرحا لمزاولة نشاطه الاجرامى.

وبعرض المعلومات على اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية وجه بتشكيل فريق بحث لضبط المتهم تحت إشراف اللواء ابراهيم عبد الغفار مدير ادارة البحث الجنائى وبتقنيين الاجراءات تم استهداف منزل المتهم، وتم ضبطه وبرفقته محمود فتحي شلبي ٤٠سنه وشهرته محمود زبادى وبحوزتهما طربة حشيش و٦٥ قطعة حشيش تزن ٨٥٠ جرام و٣٦ قرص تامول ومبلغ ٤٣٧٠ جنيه بقصد الاتجار واعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.

وتم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.