برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 19/10/2016

يعانى هذا البرج من الجمود الظاهرى فربما لا يستطيع الإفصاح عن ما بداخله وربما لا يستطيع أن يعلن عن مشاعره وهذه الأمور تؤلمه كثيراً، وتجعله من الأبراج غير المحظوظة على الاطلاق بالنسبة للحياة العاطفية، لذلك يجب أن تفهمه بطريقة جيدة.

برج الميزان على الصعيد المهني :

عليك أن تظل فى مرحلة التأهب والتمرد ، يرتكب هوؤلاء الذين يعتقدون أن لديهم المعلومات الكافية أخطاء كثيرة، حاول أن تحافظ اليوم على هدوءك وثبتاتك حتى لا تقع فى أخطاء.

على الصعيد العاطفي :

ستحصل الويممع معارف واصدقاء جدد، وذلك سيساعدك على فهم المعنى الحقيق للحب وسيجعلك قادر على ان تفرق وتختار الشخص المناسب لك، حاول أن تعامل كل من حولك اليوم بشكل لطيف.

برج الميزان على الصعيد الصحي :

لا يمكن التنؤ بشكل واضح عن وضع حالتك الصحية اليوم، ولكن تكون قدراتك الذهنية جيدة وسستعامل بشكل جيد مع المواقف، ستتعرض لبعض الضغوطات الويم ولكن من خلال تنظيمك لوقت ستستطيع أن تنجز مهتم عملك.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان :

كل شيء يحدث اليوم سيكون فى مكانه اليوم، ستعوض بعض الخسائر التى تكبديتها الفترة الماضية، تميل الى التفاؤل اليوم، ولكن ادرس الأمور جيدا وركز فى التفاصيل بل أن تندفع فى أى شيء.