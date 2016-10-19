أخبار عاجلة

محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 19 / 10 / 2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 19 / 10 / 2016 حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 19 / 10 / 2016

>

نقدم لكم لبرج الجدى على كافة الأصعدة ليوم الأربعاء 19 أكتوبر، حيث يتميز أبناء هذا البرج بأنهم يصلحون للقيادة، قادرين على تحقيق النجاح حتى لو بأقل الإمكانيات، وتحديداً نساء هذا البرج لا يعرفن معنى للفشل.

 

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى..

الأعباء المالية الزائدة أثرت على علاقتك بشريك الحياة، وعلى الرغم بالفعل من أن الضغوط زادت بنسبة كبيرة، إلا أن علماء الفلك يتوقعون أنك ستكون قادر على التخلص من هذه الضغوط وتهتم بالحبيب وتعود علاقتكما إلى ما كانت عليه من قبل.

 

الجدى على الصعيد المهنى ..

قد تحصل على فرصة عمل جديدة، وستقوم بإبرام عقد اتفاق مع إحدى الشركات الكبرى، التى كنت تحلم بالإنضمام إليها، وعلى الرغم من أن مهامك ستزيد بعض الشئ إلا أنك سيكون لديك القدرة على التعامل مع كل هذه الضغوط وستحقق النجاح المنشود.

 

برج الجدى على الصعيد الصحى..

اليوجا والتمارين المماثلة المختلفة تخلصك من المشاعر السلبية التى تؤثر على نفسك سلباً، وذلك بسبب الضغوط التى تعرضت لها فى الفترة الماضية، وكذلك تساعدك هذه التمارين على الشعور بالراحة النفسية التى تبحث عنها منذ فترة طويلة.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة جيدة جداً على كل المستويات، كل ما عليك أن تتعامل مع كل هذه المستجدات بذكاء حتى لا تشعر بالضغط النفسى والعصبى.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى