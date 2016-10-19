حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 19 / 10 / 2016

نقدم لكم حظك اليوم لبرج الجدى على كافة الأصعدة ليوم الأربعاء 19 أكتوبر، حيث يتميز أبناء هذا البرج بأنهم يصلحون للقيادة، قادرين على تحقيق النجاح حتى لو بأقل الإمكانيات، وتحديداً نساء هذا البرج لا يعرفن معنى للفشل.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى..

الأعباء المالية الزائدة أثرت على علاقتك بشريك الحياة، وعلى الرغم بالفعل من أن الضغوط زادت بنسبة كبيرة، إلا أن علماء الفلك يتوقعون أنك ستكون قادر على التخلص من هذه الضغوط وتهتم بالحبيب وتعود علاقتكما إلى ما كانت عليه من قبل.

الجدى على الصعيد المهنى ..

قد تحصل على فرصة عمل جديدة، وستقوم بإبرام عقد اتفاق مع إحدى الشركات الكبرى، التى كنت تحلم بالإنضمام إليها، وعلى الرغم من أن مهامك ستزيد بعض الشئ إلا أنك سيكون لديك القدرة على التعامل مع كل هذه الضغوط وستحقق النجاح المنشود.

برج الجدى على الصعيد الصحى..

اليوجا والتمارين المماثلة المختلفة تخلصك من المشاعر السلبية التى تؤثر على نفسك سلباً، وذلك بسبب الضغوط التى تعرضت لها فى الفترة الماضية، وكذلك تساعدك هذه التمارين على الشعور بالراحة النفسية التى تبحث عنها منذ فترة طويلة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة جيدة جداً على كل المستويات، كل ما عليك أن تتعامل مع كل هذه المستجدات بذكاء حتى لا تشعر بالضغط النفسى والعصبى.