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حظك اليوم برج القوس الأربعاء 19 / 10 / 2016

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حظك اليوم برج القوس الأربعاء 19 / 10 / 2016 حظك اليوم برج القوس الأربعاء 19 / 10 / 2016

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العفوية والصراحة هى أكثر الصفات التى تميز أبناء هذا البرج، فقد يجد الكثير من الناس صعوبة فى التعامل معهم لأنه صداميين فى الواقع، كما يتمتع أبناء هذا البرج بحس فكاهى وهى من أجمل الصفات التى تميزهم، نقدم لهم اليوم لبرج القوس على الصعيد الصحى والعاطفى.

 

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفى..

التوتر يسيطر عليك، وهو ما سيدفعك إلى التعامل مع الحبيب بشكل خاطئ، وتبحث عن معانى غير حقيقة لكل أحاديثه معك، وهذا سيكون له تأثير سئ على علاقتكما، لذا عليك أن تنحى كل هذه الأفكار السيئة جانباً واستمع بالأوقات الطيبة مع الحبيب.

 

برج القوس على الصعيد المهنى ..

ربما هذه الفترة ستحدث لك الكثير من التغيرات على مستوى العمل، ولكن يفضل أن تعمل وفق الأوامر التى يمليها عليك رئيسك فى العمل حتى لا تخطأ أو تسبب لنفسك أى أذى.

 

برج القوس على الصعيد الصحى..

آلام فى الجهاز الهضمى بسبب سوء التغذية، هذه الناتجة عن عسر الهضم، يجب تناول الطعام الصحى حتى تتعافى سريعاً، كما يفضل التقليل من الوجبات السريعة لأنها تؤثر على صحتك سلباً.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

الفترة المقبلة ستشهد إنفراجة على مستوى العمل، كذلك ستكون هناك أخبار جيدة فيما يخص العائلة، أما على مستوى الحبيب فتصبح علاقتكما أفضل فى الفترة المقبلة.


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مصر 365

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