توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 19/10/2016

بسبب حركة الكواكب تتمتع بعض الأبراج بالمزيد من الطاقة الإيجابية التى تنعكس بالإيجاب على حياتهم المهنية وأدائهم بالعمل، فيما تأتى الأوضاع سلبية، خاصة على الصعيد العاطفى بالنسبة للأبراج الأخرى التى تسير الأبراج فى الاتجاه المعاكس لها، وبشكل عام يحتاج الجميع إلى التحلى بالصبر اليوم.

برج الحوت على الصعيد المهنى..

تعثر ملحوظ فى احوالك المالية يضطرك إلى البحث عن وظيفة إضافية ويتطلب منك ذلك التوفيق بين وقتك، والضغط على أعصابك لكنك ستنجح فى الخروج من الأزمة، ولا تنزعج من نصائح بعض المقربين فالأمر على مرأى من الجميع.

برج الحوت على الصعيد العاطفى ..

تتبع خطوات أحد الأشخاص وتراقبه حالته المزاجية، قد يكون المر بداية حب جديد وقد لا يتخطى مرحلة الإعجاب لكن الوقت سيثبت لك وقوعك فى حالة حب تغير حياتك وتعيد بعدها كثير من الحسابات التى ستنعكس على مشوارك المهنى.

على الصعيد الصحى ..

أرق و فقدان شهية يجعلان علامات الإرهاق تجتاح وجهك، أنت بحاجة إلى السفر لفترة قصيرة تتخلص فيها من الضغوط التى تسيطر عليك فى الفترة الأخيرة، وتناول المنبهات بكثرة سيزيد من إحساسك الدائم بالأرق تناول التمر والحليب الدافئ قبل النوم مباشرة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن يعيش حالة من التخبط والابتعاد عن مستواه المهنى، قد يكون تراكم المشاكل المادية والشخصية أحد أسباب سوء حالة مواليد الحوت النفسية، لكن الأيام القادمة ستحمل للحوت عدد من المفاجئات السارة.

برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 19/10/2016

برج الدلو على الصعيد المهنى..

الكسل يمنعك عن تنفيذ عدد من الأفكار التى طرحتها منذ فترة طويلة، تحتاج إلى إعادة شحن طاقتك والبحث عن أفكار بسيطة يمكن تنفيذها بسهولة بعيداً عن الطرق المعقدة التى تأخذ منك وقت طويل، وتذبذب فى مستواك المهنى بسبب ارتباك أفكارك.

برج الدلو على الصعيد العاطفى ..

الصديق ربما يكون هو المنقذ فى كثير من الأحيان، فالحب بين الأصدقاء يكون أكثر صدقاً من العلاقات العاطفية، وأنت تمتلك مهارة الحفاظ على أصدقائك، حافظ على هذه المهارة فأصدقائك الحقيقيون هم سلاحك فى الفترة القادمة الذى ستنتصر به على نفسك.

على الصعيد الصحى ..

حالتك الصحية مستقرة لكن تناول وجبات دسمة فى أوقات متأخرة من الليل يساعد على زيادة وزنك بشكل ملحوظ، والابتعاد عن المياه الغازية والخبز الأبيض هما أول الخطوات التى يجب أن تأخذها حتى تعود إلى قوامك المثالى، ولا تمل سريعاً فالأمر سيتطلب منك بعض الوقت.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يعيش فترة تخبط فى علاقاته العاطفية ، ويحتاج مولود الدلو إلىالعودة إلى أصدقائه القدامى الذين يعرفون تفاصيله ويستطيعون أن يعيده من حالة الشرود الفكرى التى يمر بها.

برج الثور

الثور على الصعيد المهنى

اليوم تحقق طفرة فى عملك وتكسب ثقة رؤساءك ولكن احذر من عداوة زملائك الذيم يحقدون عليك وعلى المكانة التى ستصل لها، فكن ذكيا فى التعامل معهم وتجنب المشكلات ولا ترد على كل كلمة تسمعها.

الثور على الصعيد العاطفى

اليوم مثالى للتعبير عن حبك لشريك حياتك ، يمكنك شراء هدية بسيطة وبعض الورود الرقيقة ومفاجاأة شريكك وفتح صفحة جديدة بعد المشكلات التى مرت عليكما خلال الفترة الماضية، فاستغل الفرصة جيدا.

الثور على الصعيد الصحى

حالتك الصحية مستقرة إلى حد ما ، ولكنك تحتاج لزيارة الطبيب لمعرفة أسباب الصداع الذى تعانى منه باستمرار، فلا تهمل فى معرفة أسبابه فربما تكون أمور خطيرة وتتفاقم بإهمالها.

توقعات علماء الفلك لمولود الثور:

اليوم ستعيد النظر فى علاقاتك بالكثير من حولك، ستتعرف على أصدقاء جدد، وتخسر أخرين، المهم فى الأمر أن يكون القرار نابع من داخلك دون تأثير من أحد.

برج الحمل

الحمل على الصعيد المهنى

طريقة عملك مستقرة ولكنك تحتاج الى مزيد من التجديد ، والاهتمام بالتفاصيل بشكل أكبر لتحقيق مزيد من التقدم وإثبات وجودك فى عملك والحصول على ثقة رؤسائك، فاستغل مهاراتك فى تطوير أدائك.

الحمل على الصعيد العاطفى

تسعى للوصول الى الاستقرار مع شريك حياتك ولكن المشكلات تحاصركما، فإذا كنت جاد فى علاقتك به ستصمد أمامها وتحاول حلها بكل الطرق مقابل عدم فقد حبيبك.

الحمل على الصعيد الصحى

جسدك مرهق وتعانى من ألالام فى العضلات، وتحتاج الى ممارسة التمارين الرياضية بشكل مستمر على الأقل نصف ساعة يومياً حتى تتجدد الطاقة بداخلك وتنشيط الدورة الدموية.

توقعات علماء الفلك لمولود الحمل:

ستواجه اليوم صعوبات فى عملك ولكن يمكنك اجتيازها بذكاء ، تقبل النقد من الأخرين ولا تتردد فى طلب الاسنشارة والنصيحة.

الجوزاء على الصعيد المهنى

اليوم قد تخسر عملك بسبب عصبيتك الزائدة وعدم الثقة فى زملائك فى العمل مما يوقعك فى الكثير من المشكلات ، ويصل الأمر الى رؤساءك، فحاول التغيير من ذاتك وتحسين علاقتك بزملائك، فانت فى حاجة الى عملك مهما كان غير مناسب لك حاليا.

الجوزاء على الصعيد العاطفى

علاقتك بشريك حياتك ليست مستقرة، جرب طرق أخرى لمحاولة التفاهم بينكما واستمع له جيداً واهتم بتفاصيله وساعده فى حل مشكلاته خلال تلك الفترة، حتى لا تتفاقم الأزمات بينكما وتصل لدرجة الانفصال.

الجوزاء على الصعيد الصحى

قد تشعر اليوم ببعض الألام فى المعدة فحاول التقليل من الوجبات السريعة وتناول الففواكه والخضروات الطازجة، والابتعاد عن الاضافات الحارقة فى الوجبة.

توقعات علماء الفلك لمولود الجوزاء:

تلتقى اليوم بصديق الدراسة القديم بالصدفة وتقضى معه لحظات جميلة تسترجعان فيها ذكرياتكما قديماً، وهى فرصة هائلة لاستشارته فى مشكلاتك فى العمل، فربما قد جاء فى الوقت المناسب.

حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 19/10/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:

الطاقة الإيجابية تسيطر على برجك وتجعلك تشعر بالحيوية والقدرة على الإنجاز والعمل بنشاط وهذا يدل على أن الأمور فى مكان ما ستتحرك فى اتجاه إيجابي. حاول أن تستغل كل هذه الحماسة ولكن لا تتجاهل صحتك وتذكر أن العقل السليم فى الجسم السليم.

على الصعيد العاطفي:

اليوم مثالى جدًا لإشباع عواطفك المشتعلة ومصارحة شريكك بكل المشاعر الرومانسية التى كتمتها منذ فترة طويلة أنت فقط تحتاج فرصة للتعبير عن مطالبك فى هذه العلاقة العاطفية.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

ستكون على ما يرام اليوم مهما تتوقع تدهور صحتك وهذا بفضل مزاجك الجيد الذى يعزز مناعتك ويجعلك تضج بالحيوية والنشاط وحتى الإصابة الطفيفة ببعض الأمراض مثل البرد أو الالتهاب لن تستمر طويلا ولن تكون سببا للقلق.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

تميل إلى التسرع فى اتخاذ القرارات والحكم على الأشخاص ولومهم ومهاجمتهم أن تتحقق من الأمر بدقة وهو ما يجعلك تخسر كثيرًا لذلك من المهم أن تتحلى ببعض الصبر مع الأخرين.

حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 19/10/2016

برج العذراء على الصعيد المهني:

رؤساءك لا يستمعون إلا لما يريدون سماعه وهو ما يمنعك عن التعبير عن نفسك ورأيك بحرية مما يجعلك تشعر بالضيق والاختناق رغم أن زملائك يدعمونك بشكل جيد. حان الوقت لتعبر عن تقديرك لدعمهم والمساندة التى تتلقاها منهم وستحصل على المزيد منها.

على الصعيد العاطفي:

بذلت الكثير من المجهود من أجل بناء علاقتك العاطفية وتشعر أن كل شيء مهدد بالانهيار لذا من الطبيعى أن تشعر بالخوف واليأس، ولكن بعض الإرادة سيجعل الأمور أفضل كثيرًا.

برج العذراء على الصعيد الصحي:

انتبه كثيرًا لما تأكله اليوم فجهازك المناعى ضعيف للغاية بسبب تناول أطعمة غير صحية فى الماضى، ومع ذلك فإن اللياقة البدنية هى ملاذك والحل الذى ينقذك مما ارتكبته بحق جهازك المناعي.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

اليوم مناسب جدًا للإبداع والابتكار وكل ما تفعله سيكون موضع تقدير على صعيد العمل، ومن المتوقع أن تحقق الكثير من المكاسب المالية، وتكون علاقات جديدة تنعكس إيجابًا على مسار حياتك المهنية والشخصية.

حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 19/10/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

أنت ناقد جيد لنفسك خاصة فى ما يخص العمل لذلك ثق بحكمك وتصرف وفقًا للتحليل الذى تخرج به عند النظر للأمور بموضوعية واحرص على أن تحفز نفسك على البقاء على المسار الصحيح ولا تسمح للملل والإحباط بجرك للأسفل خاصة وأنك تتولى مسؤولية أعمال أكبر.

على الصعيد العاطفي:

أنت تقنع بشكل جيد بالعلاقات على المدى القصير ولكن سرعان ما تتطور هذه العلاقات إلى حنين للحب الحقيقى وهو ما يجعلك تفكر فى أن تكون جزءًا من علاقات طويلة الأمد. حاول السيطرة على تقلب مزاجك وستجد نفسك مستقرًا فى علاقة فى وقت قريب جدًا.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

هناك احتمالات كبيرة بان تصاب بنوع من الحمى هذه الأيام ربما تكون حمى فيروسية لكن سيكون من الحكمة ان تحصل على عناية طبية فورية وتاخذ الاحتياطات اللازمة ضد الحساسية والالتهابات الفيروسية

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

لديك شعورًا لا يهدأ بأنك غير سعيد خلال الأيام القليلة الماضية، واليوم أنت على استعداد لاتخاذ نهج أكثر نشاطًا بشان هذه المشكلة وهو ما يتطلب منك جلسة مصارحة قوية مع النفس لتعرف بالضبط اين تكمن المشكلة.

حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 19 / 10 / 2016

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى..

الأعباء المالية الزائدة أثرت على علاقتك بشريك الحياة، وعلى الرغم بالفعل من أن الضغوط زادت بنسبة كبيرة، إلا أن علماء الفلك يتوقعون أنك ستكون قادر على التخلص من هذه الضغوط وتهتم بالحبيب وتعود علاقتكما إلى ما كانت عليه من قبل.

الجدى على الصعيد المهنى ..

قد تحصل على فرصة عمل جديدة، وستقوم بإبرام عقد اتفاق مع إحدى الشركات الكبرى، التى كنت تحلم بالإنضمام إليها، وعلى الرغم من أن مهامك ستزيد بعض الشئ إلا أنك سيكون لديك القدرة على التعامل مع كل هذه الضغوط وستحقق النجاح المنشود.

برج الجدى على الصعيد الصحى..

اليوجا والتمارين المماثلة المختلفة تخلصك من المشاعر السلبية التى تؤثر على نفسك سلباً، وذلك بسبب الضغوط التى تعرضت لها فى الفترة الماضية، وكذلك تساعدك هذه التمارين على الشعور بالراحة النفسية التى تبحث عنها منذ فترة طويلة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة جيدة جداً على كل المستويات، كل ما عليك أن تتعامل مع كل هذه المستجدات بذكاء حتى لا تشعر بالضغط النفسى والعصبى.

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 19 / 10 / 2016

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفى..

التوتر يسيطر عليك، وهو ما سيدفعك إلى التعامل مع الحبيب بشكل خاطئ، وتبحث عن معانى غير حقيقة لكل أحاديثه معك، وهذا سيكون له تأثير سئ على علاقتكما، لذا عليك أن تنحى كل هذه الأفكار السيئة جانباً واستمع بالأوقات الطيبة مع الحبيب.

برج القوس على الصعيد المهنى ..

ربما هذه الفترة ستحدث لك الكثير من التغيرات على مستوى العمل، ولكن يفضل أن تعمل وفق الأوامر التى يمليها عليك رئيسك فى العمل حتى لا تخطأ أو تسبب لنفسك أى أذى.

برج القوس على الصعيد الصحى..

آلام فى الجهاز الهضمى بسبب سوء التغذية، هذه الناتجة عن عسر الهضم، يجب تناول الطعام الصحى حتى تتعافى سريعاً، كما يفضل التقليل من الوجبات السريعة لأنها تؤثر على صحتك سلباً.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

الفترة المقبلة ستشهد إنفراجة على مستوى العمل، كذلك ستكون هناك أخبار جيدة فيما يخص العائلة، أما على مستوى الحبيب فتصبح علاقتكما أفضل فى الفترة المقبلة.