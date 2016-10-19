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حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 19/10/2016

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حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 19/10/2016 حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 19/10/2016

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نقدم لمولود على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج الذى يهتم بشدة بتفاصيل الأشخاص المحيطين به ويهتم لأمرهم كثيرًا ومعروف عنه اللطف الشديد والذكاء الاجتماعي.

 

برج السرطان على الصعيد المهني:

أنت ناقد جيد لنفسك خاصة فى ما يخص العمل لذلك ثق بحكمك وتصرف وفقًا للتحليل الذى تخرج به عند النظر للأمور بموضوعية واحرص على أن تحفز نفسك على البقاء على المسار الصحيح ولا تسمح للملل والإحباط بجرك للأسفل خاصة وأنك تتولى مسؤولية أعمال أكبر.

 

على الصعيد العاطفي:

أنت تقنع بشكل جيد بالعلاقات على المدى القصير ولكن سرعان ما تتطور هذه العلاقات إلى حنين للحب الحقيقى وهو ما يجعلك تفكر فى أن تكون جزءًا من علاقات طويلة الأمد. حاول السيطرة على تقلب مزاجك وستجد نفسك مستقرًا فى علاقة فى وقت قريب جدًا.

 

برج السرطان على الصعيد الصحي:

هناك احتمالات كبيرة بان تصاب بنوع من الحمى هذه الأيام ربما تكون حمى فيروسية لكن سيكون من الحكمة ان تحصل على عناية طبية فورية وتاخذ الاحتياطات اللازمة ضد الحساسية والالتهابات الفيروسية

 

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

لديك شعورًا لا يهدأ بأنك غير سعيد خلال الأيام القليلة الماضية، واليوم أنت على استعداد لاتخاذ نهج أكثر نشاطًا بشان هذه المشكلة وهو ما يتطلب منك جلسة مصارحة قوية مع النفس لتعرف بالضبط اين تكمن المشكلة.


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مصر 365

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