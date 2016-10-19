حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 19 / 10 / 2016

نقدم لمولود برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج المعروف بكتمانه الشديد لعواطفه رغم ذكائه العاطفى الكبير، وهو ما يجعله يكاد يخسر الكثير من أحبائه ولكنه يجيد الاحتفاظ بالشخص الذى يهتم لأمره.

برج العذراء على الصعيد المهني:

رؤساءك لا يستمعون إلا لما يريدون سماعه وهو ما يمنعك عن التعبير عن نفسك ورأيك بحرية مما يجعلك تشعر بالضيق والاختناق رغم أن زملائك يدعمونك بشكل جيد. حان الوقت لتعبر عن تقديرك لدعمهم والمساندة التى تتلقاها منهم وستحصل على المزيد منها.

على الصعيد العاطفي:

بذلت الكثير من المجهود من أجل بناء علاقتك العاطفية وتشعر أن كل شيء مهدد بالانهيار لذا من الطبيعى أن تشعر بالخوف واليأس، ولكن بعض الإرادة سيجعل الأمور أفضل كثيرًا.

برج العذراء على الصعيد الصحي:

انتبه كثيرًا لما تأكله اليوم فجهازك المناعى ضعيف للغاية بسبب تناول أطعمة غير صحية فى الماضى، ومع ذلك فإن اللياقة البدنية هى ملاذك والحل الذى ينقذك مما ارتكبته بحق جهازك المناعي.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

اليوم مناسب جدًا للإبداع والابتكار وكل ما تفعله سيكون موضع تقدير على صعيد العمل، ومن المتوقع أن تحقق الكثير من المكاسب المالية، وتكون علاقات جديدة تنعكس إيجابًا على مسار حياتك المهنية والشخصية.