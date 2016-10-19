حظك اليوم برج الثور الأربعاء 19 / 10 / 2016

شخصية عنيدة تكره الروتين وتلقى الأوامر، تعشق كل ما له علاقة بالفن والإبداع، مثال دائم للوفاء والإخلاص هذه هى أبرز ملامح برج الثور الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى، بالإضافة إلى تعلقه بعائلته وأصدقائه وتباهيه الدائم بهم.

برج الثور على الصعيد المهنى

اليوم تحقق طفرة فى عملك وتكسب ثقة رؤساءك ولكن احذر من عداوة زملائك الذيم يحقدون عليك وعلى المكانة التى ستصل لها، فكن ذكيا فى التعامل معهم وتجنب المشكلات ولا ترد على كل كلمة تسمعها.

برج الثور على الصعيد العاطفى

اليوم مثالى للتعبير عن حبك لشريك حياتك ، يمكنك شراء هدية بسيطة وبعض الورود الرقيقة ومفاجاأة شريكك وفتح صفحة جديدة بعد المشكلات التى مرت عليكما خلال الفترة الماضية، فاستغل الفرصة جيدا.

برج الثور على الصعيد الصحى

حالتك الصحية مستقرة إلى حد ما ، ولكنك تحتاج لزيارة الطبيب لمعرفة أسباب الصداع الذى تعانى منه باستمرار، فلا تهمل فى معرفة أسبابه فربما تكون أمور خطيرة وتتفاقم بإهمالها.

توقعات علماء الفلك لمولود الثور

اليوم ستعيد النظر فى علاقاتك بالكثير من حولك، ستتعرف على أصدقاء جدد، وتخسر آخرين، المهم فى الأمر أن يكون القرار نابع من داخلك دون تأثير من أحد.