حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 19 / 10 / 2016

برج هوائى متقلب المزاج لا يستطيع الاستقرار على أمر واحد فترة طويلة، الأمر الذى قد يزعج المحيطين به، لكنه يستطيع السيطرة على هذه السلوك أحياناً فى حال وقع فى حالة عشق.

الجوزاء على الصعيد المهنى

اليوم قد تخسر عملك بسبب عصبيتك الزائدة وعدم الثقة فى زملائك فى العمل مما يوقعك فى الكثير من المشكلات ، ويصل الأمر الى رؤساءك، فحاول التغيير من ذاتك وتحسين علاقتك بزملائك، فانت فى حاجة الى عملك مهما كان غير مناسب لك حاليا.

الجوزاء على الصعيد العاطفى

علاقتك بشريك حياتك ليست مستقرة، جرب طرق أخرى لمحاولة التفاهم بينكما واستمع له جيداً واهتم بتفاصيله وساعده فى حل مشكلاته خلال تلك الفترة، حتى لا تتفاقم الأزمات بينكما وتصل لدرجة الانفصال.

الجوزاء على الصعيد الصحى

قد تشعر اليوم ببعض الألام فى المعدة فحاول التقليل من الوجبات السريعة وتناول الفواكه والخضراوات الطازجة، والابتعاد عن الاضافات الحارقة فى الوجبة.

توقعات علماء الفلك لمولود الجوزاء:

تلتقى اليوم بصديق الدراسة القديم بالصدفة وتقضى معه لحظات جميلة تسترجعان فيها ذكرياتكما قديماً، وهى فرصة هائلة لاستشارته فى مشكلاتك فى العمل، فربما قد جاء فى الوقت المناسب.