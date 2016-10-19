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حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 19 / 10 / 2016

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حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 19 / 10 / 2016 حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 19 / 10 / 2016

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برج الحمل من الأبراج النارية التى تتسم بالحماسة وشدة وسرعة الانفعال، رغم طيبة قلوبهم والتعامل مع الغير بعفوية وهو أكثر توافقا مع الأبراج النارية مثله مثل الأسد والقوس، والهوائية مثل الميزان والدلو والجوزاء، بينما أقل نسبة توافق بينه وبين الأبراج الترابية والمائية مثل الجدى والحوت.

 

الحمل على الصعيد المهنى

طريقة عملك مستقرة ولكنك تحتاج الى مزيد من التجديد ، والاهتمام بالتفاصيل بشكل أكبر لتحقيق مزيد من التقدم وإثبات وجودك فى عملك والحصول على ثقة رؤسائك، فاستغل مهاراتك فى تطوير أدائك.

 

الحمل على الصعيد العاطفى

تسعى للوصول الى الاستقرار مع شريك حياتك ولكن المشكلات تحاصركما، فإذا كنت جاد فى علاقتك به ستصمد أمامها وتحاول حلها بكل الطرق مقابل عدم فقد حبيبك.

 

الحمل على الصعيد الصحى

جسدك مرهق وتعانى من ألالام فى العضلات، وتحتاج الى ممارسة التمارين الرياضية بشكل مستمر على الأقل نصف ساعة يومياً حتى تتجدد الطاقة بداخلك وتنشيط الدورة الدموية.

 

توقعات علماء الفلك لمولود الحمل:

ستواجه اليوم صعوبات فى عملك ولكن يمكنك اجتيازها بذكاء ، تقبل النقد من الأخرين ولا تتردد فى طلب الاسنشارة والنصيحة.


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مصر 365

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