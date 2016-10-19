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تموين سوهاج تضبط شقيقين ومدرسا بحوزتهم 25 طن أرز قبل بيعها بالسوق السوداء

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تموين سوهاج تضبط شقيقين ومدرسا بحوزتهم 25 طن أرز قبل بيعها بالسوق السوداء تموين سوهاج تضبط شقيقين ومدرسا بحوزتهم 25 طن أرز قبل بيعها بالسوق السوداء

>سوهاج - محمود مقبول

قال اللواء مصطفى مقبل، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إن المديرية من خلال الخطة الموضوعة لضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل وضبط محتكرى السلع التموينية، تم ضبط شقيقين ومدرس وعاطل يقيمون بدائرة مركز طهطا وبحوزتهم 25 طن أرز مخزنة بقصد بيعها فى السوق السوداء.

 

وبالفحص تبين من التحريات التى قادها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، والعقيد محمد نصحى، مدير إدارة مباحث بورود معلومات أكدت صحتها التحريات عن قيام 3 أشخاص بإدارة وتشغيل وتعبئة مواد غذائية بدون ترخيص، حيث تم ضبط على . ج . أ . ع 29 سنة حاصل على ليسانس دعوة إسلامية، وشقيقه عيد 33 سنة أخصائى اجتماعى يقيمان دائرة المرك، وعصام . ع . ع . ع 40 سنة مدرس يقيم بدائرة قسم طهطا، لقيامهم بإدارة وتشغيل مركز تعبئة مواد غذائية "بدون ترخيص"، وتم ضبط - 1000  جوال أرز زنة الجوال 25 كيلوجراما بإجمالى 25 طن أرز، و"1" ماكينة تعبئة أرز، و"2" دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، تـــــم التحفــــظ علـــــى المضبوطـــــات، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار فى السوق السوداء، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8495 جنح قسم طهطا لسنة 2016، وجار العرض على النيابة العامة.

 

وأوضح مدير الأمن أن تلك الحملات تأتى فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة الجرائم التموينية، وتحقيق أقصى رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل، وضبط محتكرى السلع التموينية.


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