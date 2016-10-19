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ليستر سيتي يفوز على كوبنهاجن بدوري الأبطال

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ليستر سيتي يفوز على كوبنهاجن بدوري الأبطال ليستر سيتي يفوز على كوبنهاجن بدوري الأبطال

ليستر سيتي _ أرشيفية

واصل فريق ليستر سيتى الإنجليزى، حامل لقب البريميرليج، نتائجه الرائعة فى مسابقة دورى أبطال أوروبا، بعدما حقق فوزه الثالث على التوالى، فى أول مشاركة فى تاريخه بالبطولة، وذلك على حساب كوبنهاجن الدنماركى.

وفاز ليستر على ضيفه بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما على ملعب “كينج بأور” ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السابعة من البطولة الأوروبية، ليواصل تحقيق العلامة الكاملة، بالفوز فى كل المباريات.

وجاء الهدف الوحيد للثعالب عن طريق النجم العربى الجزائرى رياض محرز، فى الدقيقة 40 بلمسة رائعة للغاية، بالوجه الخارجى لقدمه، بعد تمريرة متميزة من مواطنه إسلام سليمانى.

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