4 إكسسوارات جذابة لإطلالة المونوكروم

يعد اللونان الأبيض والأسود من الألوان الأساسية في عالم الموضة، فمن المستحيل أن تخلو منهما خزانة أي سيدة مهما كان عمرها أو "ستايلها". وفي هذه المساحة سنلهمك بـ 4 إكسسوارات جذابة تناسب إطلالتك الأنيقة بالأبيض والأسود.

ألوان مشرقة

يمكن أن نقول: إن الألوان المشرقة هي الخيار الأول لتنسيق هذا النوع من الإطلالات، حيث تميل معظم السيدات إلى كسر الإطلالة الكلاسيكية بحقيبة أو حذاء ذي لون صيفي مشرق، وذلك من أجمل الطرق لارتداء إطلالات المونوكروم وتنسيقها.

الإكسسوارات اللماعة

الفضي، الذهبي والنحاسي من الخيارات الرائعة لإطلالة المونوكروم في السهرات، فيمكن لحذاء أو حقيبة بلون لمَّاع أن تعطي إطلالتك لمسة استثنائية من الفخامة.

الطبعات

مهما كان نوع الطبعات التي تزين إكسسواراتك أو لونها، ستكون خياراً عصرياً وأنيقاً لتكملي به إطلالتك الأنيقة بالأبيض والأسود، وتبتعدي عن الأسلوب الرتيب والتنسيق الممل.

مونوكروم

مع كل الخيارات المتاحة لتنسيق إطلالتك بالأبيض والأسود يمكنك دائماً العودة إلى الخيارات الأساسية بتنسيقها مع حقيبة سوداء أو حذاء أبيض مريح لتحصلي على إطلالة جميلة وبسيطة.

شاهدي الصور أعلاه وأخبرينا أي طريقة ستعتمدينها في تنسيق إطلالتك؟