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ردا على دعوات 11-11.. مستخدمو تويتر يدشنون هاشتاج "هنحميها من الخونة"

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ردا على دعوات 11-11.. مستخدمو تويتر يدشنون هاشتاج "هنحميها من الخونة" ردا على دعوات 11-11.. مستخدمو تويتر يدشنون هاشتاج "هنحميها من الخونة"

>كتب آسر أحمد

دشن عدد كبير من مستخدمى موقع التدوينات القصيرة "تويتر" هاشتاج تحت عنوان "هنحميها من الخونة"، ردا على الدعوات التى تطالب بالنزول والاحتجاجات يوم 11-11 المقبل.

وشارك الهاشتاج فى قائمة الأكثر تداولاً بموقع التواصل بأكثر من 6 آلاف تغريدة فى ساعات قليلة، بينما شارك عدد كبير من المستخدمين بصور لعناصر الإخوان الإرهابية أثناء توعدهم بالحريق ونشر الفزع بين المواطنين.

وجاءت أبرز تعليقات المشاركين فى الهاشتاج: "احنا بالفعل حميناها لما نزلنا 30 يونيو، ومكملين حمايتها لآخر نفس فينا، ملناش غيرها، ده ربنا ذكرها فى كل كتبه السماوية"، وكتب آخر: "التحريض المستمر من الجزيرة ودعاة الفتنة على مستمر، ولكن ما جرى وما يجرى فى سوريا وليبيا سيجعلنا جنودا مدافعين عن بلدنا بشراسة".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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