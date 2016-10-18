ردا على دعوات 11-11.. مستخدمو تويتر يدشنون هاشتاج "هنحميها من الخونة"

دشن عدد كبير من مستخدمى موقع التدوينات القصيرة "تويتر" هاشتاج تحت عنوان "هنحميها من الخونة"، ردا على الدعوات التى تطالب بالنزول والاحتجاجات يوم 11-11 المقبل.

وشارك الهاشتاج فى قائمة الأكثر تداولاً بموقع التواصل بأكثر من 6 آلاف تغريدة فى ساعات قليلة، بينما شارك عدد كبير من المستخدمين بصور لعناصر الإخوان الإرهابية أثناء توعدهم بالحريق ونشر الفزع بين المواطنين.

وجاءت أبرز تعليقات المشاركين فى الهاشتاج: "احنا بالفعل حميناها لما نزلنا 30 يونيو، ومكملين حمايتها لآخر نفس فينا، ملناش غيرها، ده ربنا ذكرها فى كل كتبه السماوية"، وكتب آخر: "التحريض المستمر من الجزيرة ودعاة الفتنة على مصر مستمر، ولكن ما جرى وما يجرى فى سوريا وليبيا سيجعلنا جنودا مدافعين عن بلدنا بشراسة".