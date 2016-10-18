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شاهد.. 10 صور تلخص أحداث العالم اليوم

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شهدت دول العالم اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة سياسيا وأقتصاديا ورياضيا، ففى أعلنت القوات المسلحة مقتل 6 تكفيريين وتدمير 16 ملجأ للإرهابيين بشمال سيناء، واستمرار معارك الموصل والجيش العراقى يحرر 8 قرى من قبضة داعش، وإغلاق المدارس وتوقف النقل مع وصول إعصار ساريكا إلى إقليم صينى، وإليكم التفاصيل..

 

1-     القوات المسلحة تعلن مقتل 6 تكفيريين وتدمير 16 ملجأ للإرهابيين بشمال سيناء

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2-     مقتل أكثر من 12 شخصا فى أعمال عنف عرقية فى جنوب شرقى الكونغو

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3-     مقتل 31 شخصا جراء الفيضانات العارمة وسط فيتنام

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4-     إغلاق المدارس وتوقف النقل مع وصول إعصار ساريكا إلى إقليم صينى

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5-     استمرار معارك الموصل والجيش العراقى يحرر 8 قرى من قبضة داعش

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6-     عناصر الشرطة فى هايتى تحاول تنظيم المواطنين لأخذ حصتهم الغذائية بعد الدمار الذي خلفه إعصار ماثيو

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7-     مقتل وإصابة أكثر من 20 شخصًا فى قصف على مدينة حلب

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8-     وصول القوات الأمريكية للمشاركة فى معركة الموصل

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9-     أوباما وميشيل يستقبلان رئيس وزراء إيطاليا وزوجته فى البيت الأبيض

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10- مانشستر سيتى يستعد لمواجهة برشلونة فى دورى أبطال أوروبا


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