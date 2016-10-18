شاهد.. 10 صور تلخص أحداث العالم اليوم
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شهدت دول العالم اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة سياسيا وأقتصاديا ورياضيا، ففى مصر أعلنت القوات المسلحة مقتل 6 تكفيريين وتدمير 16 ملجأ للإرهابيين بشمال سيناء، واستمرار معارك الموصل والجيش العراقى يحرر 8 قرى من قبضة داعش، وإغلاق المدارس وتوقف النقل مع وصول إعصار ساريكا إلى إقليم صينى، وإليكم التفاصيل..
1- القوات المسلحة تعلن مقتل 6 تكفيريين وتدمير 16 ملجأ للإرهابيين بشمال سيناء
2- مقتل أكثر من 12 شخصا فى أعمال عنف عرقية فى جنوب شرقى الكونغو
3- مقتل 31 شخصا جراء الفيضانات العارمة وسط فيتنام
4- إغلاق المدارس وتوقف النقل مع وصول إعصار ساريكا إلى إقليم صينى
5- استمرار معارك الموصل والجيش العراقى يحرر 8 قرى من قبضة داعش
6- عناصر الشرطة فى هايتى تحاول تنظيم المواطنين لأخذ حصتهم الغذائية بعد الدمار الذي خلفه إعصار ماثيو
7- مقتل وإصابة أكثر من 20 شخصًا فى قصف على مدينة حلب
8- وصول القوات الأمريكية للمشاركة فى معركة الموصل
9- أوباما وميشيل يستقبلان رئيس وزراء إيطاليا وزوجته فى البيت الأبيض
10- مانشستر سيتى يستعد لمواجهة برشلونة فى دورى أبطال أوروبا
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