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«العجاتي»: لا عقوبة مقيدة للحريات في قانون الصحافة والإعلام

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«العجاتي»: لا عقوبة مقيدة للحريات في قانون الصحافة والإعلام «العجاتي»: لا عقوبة مقيدة للحريات في قانون الصحافة والإعلام

المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية

قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، إن قانون الصحافة والإعلام الموحد على رأس الأجندة التشريعية في دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب.

وأضاف “العجاتي” خلال لقائه ببرنامج “يحدث في ” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الثلاثاء، أن الإعلام المصري في أمس الحاجة الآن إلى ذلك القانون.

وأشار وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية إلى أنه لا توجد عقوبات مقيدة للحريات في قانون الصحافة والإعلام الموحد، حيث أن مثل هذه العقوبات موضوعها في قانون العقوبات.

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