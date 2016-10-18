أخبار عاجلة

محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

استسلام مجموعة من متمردي جيش التحرير الوطني في كولومبيا قبل محادثات سلام

Google+ Print
استسلام مجموعة من متمردي جيش التحرير الوطني في كولومبيا قبل محادثات سلام استسلام مجموعة من متمردي جيش التحرير الوطني في كولومبيا قبل محادثات سلام

رئيس كولومبيا خوان مانويل سانتوس (أرشيفية)

قال الجيش الكولومبي يوم الثلاثاء إن نحو 24 مقاتلا من جماعة جيش التحرير الوطني اليسارية سلموا أنفسهم للبحرية طواعية في مؤشر على أن قوة الجماعة ربما تتراجع مع استعدادها للدخول في محادثات سلام مع .

ومن المقرر أن يبدأ متمردو جيش التحرير الوطني مفاوضات مع حكومة الرئيس خوان مانويل سانتوس في 27 أكتوبر في محاولة لإنهاء الحرب الممتدة منذ أكثر من 52 عاما.

وكثير من المتمردين الذي يلقون السلاح يقومون بذلك بشكل فردي مما يجعل استسلام عدد كبير من المقاتلين أمرا غير معتاد.

وبحسب رويترز قال الجنرال خوان بابلو رودريجيز في بيان إن متمردين من جبهة سيمارون للمقاومة في إقليم تشوكو الشمالي الغربي سلموا أسلحتهم وذخيرتهم يوم الاثنين.

وذكر البيان أن 252 عضوا في جماعة جيش التحرير الوطني سلموا أنفسهم منذ بداية 2016 بينما اعتقل 388 وقتل 46 في معارك.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس