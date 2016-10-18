أخبار عاجلة

محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مناقصة لبناء 26 عمارة سكنية من المرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعى بدمياط

Google+ Print
مناقصة لبناء 26 عمارة سكنية من المرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعى بدمياط مناقصة لبناء 26 عمارة سكنية من المرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعى بدمياط

>دمياط - معتز الشربينى

أعلنت مديرية الإسكان والمرافق بدمياط، اليوم الثلاثاء، عن مناقصة محدودة بين المقاولين  بالاتحاد المصرى للتشييد والبناء عن طرح المرحلة الثالثة من مشروع الإسكان الإجتماعى بمحافظة دمياط والتى  تحدد لها يوم الأحد الموافق 23 أكتوبر الجارى، لفتح المظاريف على أن تطلب كراسة الشروط والمواصفات الفنية لتنفيذ المشروع من مقر مديرية الإسكان والمرافق بدمياط نظير مبلغ 1000 جنيه للعملية الواحدة.

 

والمناقصة مقسمة على النحو الآتى : كوبرى البخارى بالزرقا  ثلاث مجموعات كل مجموعة 6 عمارات، ومركز كفر سعد  أربع مجموعات كل مجموعة 9 عمارات، وقرية دقهلة  مجموعة واحدة عبارة عن 8 عمارات، وقرية شطا مجموعة واحدة تحتوى على ثلاث عمارات.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365