مناقصة لبناء 26 عمارة سكنية من المرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعى بدمياط

أعلنت مديرية الإسكان والمرافق بدمياط، اليوم الثلاثاء، عن مناقصة محدودة بين المقاولين بالاتحاد المصرى للتشييد والبناء عن طرح المرحلة الثالثة من مشروع الإسكان الإجتماعى بمحافظة دمياط والتى تحدد لها يوم الأحد الموافق 23 أكتوبر الجارى، لفتح المظاريف على أن تطلب كراسة الشروط والمواصفات الفنية لتنفيذ المشروع من مقر مديرية الإسكان والمرافق بدمياط نظير مبلغ 1000 جنيه للعملية الواحدة.

والمناقصة مقسمة على النحو الآتى : كوبرى البخارى بالزرقا ثلاث مجموعات كل مجموعة 6 عمارات، ومركز كفر سعد أربع مجموعات كل مجموعة 9 عمارات، وقرية دقهلة مجموعة واحدة عبارة عن 8 عمارات، وقرية شطا مجموعة واحدة تحتوى على ثلاث عمارات.