تموين الشرقية تضبط 35 طن أرز مخزنة لدى أحد التجار

نجحت مديرية التموين بالشرقية تحت إشراف المهندس حمدى الشربينى وكيل الوزارة من ضبط كميات كبيرة من الأرز مخزنة بمعرفة أحد التجار فى "أولاد صقر"، بناء على توجيهات اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، بتكثيف وتشديد الرقابة التموينية لمكافحة ظاهرة احتكار السلع الأساسية وحبسها عن التداول بقصد رفع السعر.

وقامت حملة مكبرة من تموين الشرقية بالاشتراك مع مباحث التموين أسفرت عن ضبط مخزن بدون تراخيص مؤجر بمعرفة أحد التجار، ويقوم فيه بتخزين الأرز بغرض المضاربة بالأسعار، وقدرت المضبوطات بنحو 35 طنا.