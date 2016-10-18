العجاتي: الرئيس السيسي طالبني بتعديل قانون التظاهر

قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، طلبا منه دراسة إجراء بعض التعديلات على قانون التظاهر.

وأضاف “العجاتي” خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، أنه قام بإعداد تعديلات مقترحة على القانون تتعلق بمدد الإخطار المقرر به، وأيضًا توفير عدد من التيسيرات.

وأكد وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، أنه ينتظر حاليا حكم المحكمة الدستورية العليا في قضية “قانون التظاهر” لإعلان التعديلات المقترحة على القانون.