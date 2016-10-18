مجدى العجاتي: وزير التموين السابق قرر الاستقالة بـ”حس وطني”

قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، إن الدكتور خالد حنفي وزير التموين السابق، لم يكن سببا في أزمة “فساد القمح”.

وأضاف “العجاتي” خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الثلاثاء، أن “حنفي” انسحب في أحد اجتماعات الحكومة وقرر الاستقالة دون أن يطلب أحد ذلك.

> واشار إلى أن الحكومة لم تطلب من “حنفي” تقديم استقالته، وأنه من قرر الاستقالة من منطلق حسه الوطني وليس للحكومة دخل في ذلك.

وأكد وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، أن الحكومة لم تدخل في أي مواجهات مع مجلس النواب إبان أزمة، وزير التموين السابق، خالد حنفي.