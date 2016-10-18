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إصابة 13 جنديًا نيجيريًا وفقد آخرين فى اشتباكات مع بوكو حرام

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إصابة 13 جنديًا نيجيريًا وفقد آخرين فى اشتباكات مع بوكو حرام إصابة 13 جنديًا نيجيريًا وفقد آخرين فى اشتباكات مع بوكو حرام

 

مقاتلو بوكو حرام في نيجيريا (أرشيف)

قال الجيش النيجيرى، اليوم الثلاثاء، أن 13 جنديًا أصيبوا وفقد آخرون فى اشتباكات مع جماعة بوكو حرام المتشددة.

وقال سانى عثمان المتحدث باسم الجيش أن الاشتباكات وقعت فى بلدة جاشيجار فى ولاية بورنو بشمال شرق البلاد قرب الحدود مع النيجر.

وأضاف المتحدث “بذلت القوات قصارى جهدها للدفاع عن الموقع لكن دون جدوى. أصيب فى العملية 13 جنديا بينما لا يزال آخرون مفقودين فى القتال” دون أن يحدد عددهم.

وقال تنظيم داعش الذى بايعته بوكو حرام فى رسالة على تويتر أن 20 جنديا من الجيش النيجيرى ومن النيجر المجاورة قتلوا وأصيب آخرون.

ونفى عثمان ذلك.

وتشن بوكو حرام حملة منذ سبعة أعوام فى محاولة لإقامة خلافة فى شمال شرق نيجيريا. وتسبب الصراع فى مقتل 15 ألف شخص وتشريد نحو مليونين.

 

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