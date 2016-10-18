موجز أخبار مصر للساعة العاشرة مساءً من "اليوم السابع"

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة فى مقدمتها ، إخطار الحكومة للبرلمان بقرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ فى سيناء، وتسوية وزارة الزراعة مديونيات لـ13800 فلاح متعثر بقيمة 687 مليون جنيه.

وفيما يلى موجز أخبار الساعة العاشرة مساء..

أكد الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، ردا على أسئلة النواب عن سبب عدم تسليم الكتب الدراسية فى بعض المدارس حتى الآن رغم بدء العام الدراسى، أن عدم استلام الكتب بسبب تطبيق نظام جديد، وبعض المدارس الخاصة كانت تقاوم تطبيق هذا النظام ولكن تم تنفيذه.

قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، إن بنك التنمية والائتمان الزراعى، قام بالتنازل عن 87 مليون و250 ألف جنيه لصالح 1800 عميل متعثر من صغار المزراعين ، بالإضافة الى تسويات مديونيات للمتعثرين لـ12 ألف عميل متعثر بقيمة 600 مليون جنيه .

أثنى الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير"اليوم السابع"، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 478 لسنة 2016، بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، مؤكدا أن القرار يعد أول نقلة نوعية منذ تشكيل وعمل الحكومة.

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إن رئيس مجلس الوزراء أخطره، منذ قليل، بقرار رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 487 لسنة 2016، بإعلان حالة الطوارئ فى بعض المناطق بشمال سيناء.

أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية كل من وزراء التنمية المحلية والمالية والاستثمار والتجارة والصناعة والتموين، وممثل من الرقابة الإدارية ورئيس جهاز حماية المستهلك.

قال موقع EurActiv المعنى بأخبار الاتحاد الأوروبى فى تقرير نشره، اليوم الثلاثاء، أن مصر قد تسعى فى المستقبل لعقد صفقة كتلك التى عقدتها تركيا مع الاتحاد لاستقبال اللاجئين السوريين مقابل مساهمات ومساعدات مالية من أوروبا.

حذفت الصفحة الرسمية لشركة المشروبات "بيريل"، الإعلان الساخر من الالتحاق بالقوات المسلحة المصرية، والمتسبب فى حملة مهاجمتهم.

كشفت مصادر أمنية بمطار القاهرة الدولى، أن سلطات المطار لم توقف الكاتبة الصحفية فاطمة نعوت أثناء وصولها الى القاهرة اليوم، وذلك لعدم وجود اسمها على قوائم المطلوبين أو ترقب الوصول، حيث إنها غير مطلوبة فى أى قضايا.

أمرت نيابة الزرقا بدمياط، اليوم الثلاثاء، ببيع 200 طن أرز شعير إلى أقرب مطحن حكومى، وذلك بالأسعار المحددة.

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الثلاثاء، بيانا حول إعدام الأمير تركى بن سعود الكبير، لارتكابه جريمة قتل فى حق مواطن سعودى.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، بوزيرة الاستثمار داليا خورشيد، لاستعراض خطة السياسة الاستثمارية فى مصر.

وصرح السفىر علاء يوسف، المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن وزيرة الاستثمار استعرضت خلال الاجتماع خطة السياسة الاستثمارية الجارى وضعها، والتى تتضمن تحليلاً لمنظومة الاستثمار الحالية،

قالت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، بعد فتوى جواز الحصول على ثلث راتب الزوجة إن كانت تعمل، إن الله وضع قاعدة لتعامل الزوج مع زوجته فى الآية الكريمة "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً"، لافتة إلى أن الله أوجب على الزوج أن ينفق على زوجته جميع أنواع النفقات، وإذا أهمل فى ذلك فإنه مقصر .

حالة من الغضب الممزوج بقليل من الارتياح سيطرت على 40 مواطنا من أبناء مدينة طنطا ضحايا للمستريح "محمد نور الدين" صاحب شركة مزايا للاستثمار العقارى، والذى استولى على أكثر من 20 مليون جنيه فى مشروع سكنى "وهمى" وفر هاربا إلى التجمع الخامس.

شهد البرلمان اليوم خلال الجلسة العامة، مواجهة بين النواب والدكتور جلال السعيد وزير النقل بعد تقديم العديد من طلبات الإحاطة حول سوء حالة الطرق وحوادث القطارات والطرق وتردى أوضاع السكك الحديدية.

دعا الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لإلقاء بيان حول الظروف التى أدت إلى إعلان حالة الطوارئ بعدد من مدن سيناء، وذلك خلال الجلسة العامة المقبلة، وفقًا للمادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.