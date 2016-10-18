بعد إتمامه 90 عامًا.. أسطورة الروك تشاك بيري يصدر أول ألبوم له في 4 عقود

احتفل أسطورة الروك أند رول تشاك بيري بعيد ميلاده التسعين اليوم الثلاثاء بالإعلان عن أن أول ألبوم له يضم موسيقى جديدة في 38 عاما سيصدر العام المقبل.

وبحسب “رويترز”، أشارت شركة التسجيلات التي يملكها باري إن معظم الألبوم الذي يحمل اسم (تشاك) سيتضمن موسيقى جديدة سجلها أنتجها بيري.

ويلعب في فريق الموسيقى المصاحب له في الألبوم ابنه تشارلز بيري جونيور على الجيتار وابنته إنجريد باري على الهارمونيكا. ولم يتحدد بعد موعد صدور الألبوم.

وقال بيري جونيور في بيان “إنه لشرف كبير أن أكون جزءا من هذه الموسيقى الجديدة. استجابت فرقة سانت لويس أو كما يدعونا أبي: فرقة بلوبيري هيل للإيقاع ونحن قبلنا برأيه. هذه الأغاني تغطي طيفا واسعا من أغاني الروك القوية إلى الأغاني التي تتأمل في إنجازات العمر.”

وقال بيري إنه سيهدي ألبومه الجديد لزوجته ثيميتا التي عاش معها 68 عاما. وقال بيري في بيان “يا حبيبتي لقد كبرت. عملت على هذا الألبوم لفترة طويلة والآن أنا مستعد لأن أختم مسيرتي.”

وساهم بيري بأغان مثل (مايبيلين) و(رول أوفر بيتهوفن) و (جوني بي. جود) في أواخر الخمسينات من القرن الماضي في تشكيل معالم موسيقى الروك الحديثة وكان من أكثر الشخصيات المؤثرة في عشرات من الفرق الموسيقية خلال الستينات بما في ذلك البيتلز ورولينج ستونز.