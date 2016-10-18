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بالصور..قومي المرأة يرصد مشكلات سيدات القري الأكثر فقرًا ببنى سويف

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جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

 

استمع فريق من المجلس القومى للمرأة، اليوم، فرع بنى سويف لسيدات القري الأكثر فقرًا وبعض المناطق العشوائية داخل المحافظة لرصد أهم المشكلاتهم لتصعيدها للمسئولين.

وعقد فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف، اليوم، لقاءًا للسيدات بقري منشأة هديب، وغيط البخارى، والتي تعد من القرى الأكثر فقرًا داخل المحافظة، و رصد الفريق العديد من المشكلات داخل القرية، وكان أهمها عدم وجود صرف صحى، وعجز فى المدرسين بالمدرسة الابتدائية، مما يؤدى إلى قصور فى التعليم بالقرية، واحتياج السيدات إلى عمل مشروعات صغيرة لإدرار دخل على الأسرة، لعدم عمل الزوج وبعد القرية عن الوحدة الصحية المتواجدة داخل قرية أخري، مما يؤدى إلى صعوبة الحصول على الخدمات الصحية.

كما ناقش فريق القومي للمرأة ببني سويف، زواج القاصرات، وكثرة الإنجاب والأمية، وارتفاع نسبة المرأة المعيلة بالقرية، لرفع تقرير بالمشكلات لعرضها على محافظ بنى سويف، وناشد فريق المجلس، نواب البرلمان، النزول إلى القرى الأكثر فقرًا للتعرف على مشاكل المواطنين.

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