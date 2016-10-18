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التحقيق مع عميد سابق ومدرس مساعد لإسائتهم لرموز الدولة ‎بجامعة بنى سويف

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التحقيق مع عميد سابق ومدرس مساعد لإسائتهم لرموز الدولة ‎بجامعة بنى سويف التحقيق مع عميد سابق ومدرس مساعد لإسائتهم لرموز الدولة ‎بجامعة بنى سويف

كلية التربية الرياضية بجامعة بنى سويف

 

أحال الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف، كلاً من الدكتور “م.أ”، العميد سابق، والدكتورة “أ.س” المدرس المساعد بكلية التربية الرياضية، للتحقيق لإساءتهم للدولة ورموزها أثناء محاضرات الطلاب، وذلك بناءِ على المذكرة المقدمة من عميد الكلية، والمذكرة المقدمة من مديرا لأمن الادراى بالكلية.

وأفادت مذكرة عميد الكلية، أنه اثناء قيام الدكتور “م.أ”، بإلقاء محاضرة لطلاب الفرقة الثانية، خرج فى حديثة عن محتوى المادة العلمية و تطرق فى الحديث حول الاوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد والتلفظ بألفاظ تسئ إلى بعض رموز الدولة، حيث قال: “إحنا اخترناه علشان البلد ما تتقسمش، مش أكتر، السيسى مبيعرفش يختار من يتكلم باسم ، وطول عمرنا هنفضل متأخرين ولا البلد دى هتقوم لها قومة”، فكان رد فعل الطلاب الهتاف بصوت عالى “السيسى سفاح، وحسبى الله ونعم الوكيل”، وأثارة جو من عدم الانضباط فى المحاضرة.

وعلقت “أ.س”، المدرس المساعد بالكلية على الواقعة، قائلة “أنتو مش انتخبتوا السيسى، استحملوا بقى خليه يديكم بالجزمة وخليكم سكتين”، مما يعد خروجًا على القيم والأعراف والتقاليد الجامعية.

من جانبة أكد الدكتور أمين لطفى رئيس الجامعة، على أن حرية الرأى مكفولة للجميع بشرط أن تكون فى إطار التعبير الراقى، الذى ليس فيه اهانة أو تجريح أو سخرية لأى شخص ولا تسئ للوطن ولا رموزه، وأهاب رئيس الجامعة كافة أطراف المنظومة التعليمية سواء كانوا اعضاء هيئة التدريس أو الطلاب أو العاملين بضرورة الالتزام باللوائح والقوانين والقيم والمبادئ والتقاليد والأعراف الجامعية، والالتزام بآداب وأخلاقيات العمل وتعليمات الجامعة بعدم الإساءة لرموز الدولة واستغلال المحاضرات فى التحدث فى أمور ذات طابع سياسى وتحريض الطلاب، واستغلالهم على نحو غير متسق بأى قيم.

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