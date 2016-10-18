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بالصور..صحة بني سويف تغلق مركز كبد للعثور علي أدوية منتهية الصلاحية بداخلة‎

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جانب من الأدوية المضبوطة

جانب من الأدوية المضبوطة

 

أصدرت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان، ببني سويف تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة السعيطي، وكيل وزارة الصحة، قرار غلق لمركز كبد ومناظير خاص بمدينة بني سويف، للعثور علي أدوية منتهية الصلاحية بداخلة.

وكانت حملة من إدارة العلاج الحر بصحة بني سويف، قادها الدكتور محمد عبدالقادر مدير الإدارة، ومساعدية الدكتورة هايدي محمد، والدكتور عمر أحمد، وبمشاركة عمر عبدالجيد مراقب من إدارة الفيروسات الكبدية، والدكتورمحمد خلف مفتش صيدلي، فاجئت مركز خاص للكبد والمناظير بمدينة بني سويف، وعثرت بداخلة علي أدوية منتهية الصلاحية كما كشفت الحملة عن مخالفات جسيمة داخل المركز، تمثلت في عدم وجود أطباء وقيام ممرضة بإعطاء التطعيمات للمرضي بدلاً منه بالمخالفة للشروط العامة.

وأصدرت الحملة قرارًا بغلق المركز لمخالفتة الشروط العامة والقوانين.

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