وزير القوى العاملة : يعلن عن 6221 فرصة عمل بالخليج ...

سمر العشري

قام محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بزيارة مفاجئة، الثلاثاء، لمحافظة الشرقية، تابع من خلالها سير العمل بديوان عام مديرية القوى العاملة بالمحافظة، ثم توجه إلى ديوان عام المحافظة، وتفقد مكتب الاستثمار والذي يعمل بنظام الشباك الواحد ومكتب شؤون النواب ومكتب خدمة المواطنين بالديوان العام.

وكان في استقباله اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، ونائبه والمهندس خالد المصري، وكيل وزارة القوى العاملة بالشرقية، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال وزير القوي العاملة خلال زيارته، إنه جاء لمتابعة سير العمل بمديرية القوى العاملة ومعرفة مدى احياجات المديرية على الطبيعة بهدف الارتقاء بكافة الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين، مشددًا على حسن التعاون مع المواطنين وتوفير فرص عمل مناسبة في القطاع الخاص بالتعاون مع رجال الأعمال أمام الشباب الجادين الباحثين عن فرص عمل حقيقية توفر لهم حياة كريمة، مؤكداً أن نسبة البطالة في مصر وصلت إلى 12.5 %، وهي نسبة كبيرة ولابد من العمل على خفضها من خلال توفير فرص عمل جادة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف وزير القوى العاملة خلال لقائه بالعاملين بمديرية القوى العاملة بالشرقية، أننا نحاول بذل جهد مضاعف من أجل تأمين مستقبل الشباب وكلنا لديه القدرة على تعديل الأخطاء والأوضاع التي تحتاج إلى تغيير، مطالباً بضرورة تلافي أي أخطاء أو نقص في سير العمل خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن المجهود الذي تم بذله خلال الشهر الماضي تزامناً مع كم كبير من الإضرابات التي شهدتها مصانع العاشر من رمضان فهو أمر رائع من خلال التعامل مع الحدث، وهذا ما نبحث عنه في جميع المجالات خلال الفترة المقبلة، مطالباً العاملين بأن يكونوا هم الرقباء على أنفسهم.

وأشار الوزير إلى أنه بصدد فكرة جديدة للإعلان عن مسابقة لمكاتب التشغيل على مستوى المديريات، وأن المكتب الذي سوف يحصل على المركز الأول سيتم تكريمه، وذلك بهدف تحفيز العاملين بإدارة التشغيل على العمل.

وأضاف الوزير أن عام ٢٠١٧ سيشهد تطوير وتحديث برامج العمل بالقوي العاملة من خلال تفعيل الحاسب الآلي وربطه بالشبكة العامة بالوزارة، موضحاً عليه قاعدة بيانات كاملة لفرص العمل المتاحة بكل مديرية، مؤكدا أنه سيتم تدريب جميع العاملين بالمديريات على البرامج الحديثة لتطوير منظومة العمل وتقديم خدمة للجمهور.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتشغيل الشباب وإتاحة فرص عمل حقيقية لهم مستعرضا فرص العمل المتاحة بدول الخليج والتي تشمل ٣٨٨٤ فرصة عمل في الأردن و٢٣١٦ في السعودية و٢١ فرصة عمل بالإمارات، وأن من يرغب في الحصول على فرصة عمل عليه التقدم بأوراقه للوزارة.

وأعلن وزير القوي العاملة عن إعداد مشروع قانون عمل جديد لتلافي عيوب القوانين السابقة لتشجيع الشباب على الإقبال على القطاع الخاص، وذلك للتصدي لظاهرة البطالة وتخفيف العبء على الأسر والدولة.

شبكةعيونالإخبارية

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