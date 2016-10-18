أخبار عاجلة

محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

بعد حملة المصريين لمقاطعتها.. «بيريل» تحذف إعلانها المسئ للجيش المصرى

Google+ Print

birell-bottle-canحذفت الصفحة الرسمية لشركة المشروبات “بيريل”، الإعلان الساخر من الالتحاق بالقوات المسلحة المصرية، والمتسبب فى حملة مهاجمتهم.

كان مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى تويتر، قد دشنوا هاشتاج “مقاطعة بيريل” تصدر قائمة الأكثر تداولًا.

ودون المستخدمين على الهاشتاج بكثرة وطالبوا الشركة بتقديم الاعتذار للجيش المصرى ولشعب ، بينما جاءت اكثر التعليقات قائلاً “إلى كل المصريين الغيورين على جيشهم، إلى كل من تألموا من دماء شهداء خير أجناد الأرض، حى على النخوة ، حى على الوطنية”.

إعلان بيريل التي قامت بحذفه

إعلان بيريل الذي قامت بحذفه

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال

مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر

مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين