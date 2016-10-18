بعد حملة المصريين لمقاطعتها.. «بيريل» تحذف إعلانها المسئ للجيش المصرى

حذفت الصفحة الرسمية لشركة المشروبات “بيريل”، الإعلان الساخر من الالتحاق بالقوات المسلحة المصرية، والمتسبب فى حملة مهاجمتهم.

كان مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى تويتر، قد دشنوا هاشتاج “مقاطعة بيريل” تصدر قائمة الأكثر تداولًا.

ودون المستخدمين على الهاشتاج بكثرة وطالبوا الشركة بتقديم الاعتذار للجيش المصرى ولشعب مصر، بينما جاءت اكثر التعليقات قائلاً “إلى كل المصريين الغيورين على جيشهم، إلى كل من تألموا من دماء شهداء خير أجناد الأرض، حى على النخوة ، حى على الوطنية”.