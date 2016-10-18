رئيس جامعة بني سويف يشهد تخرج الدفعة 29 من كلية العلوم‎

شارك الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف، في احتفال كلية العلوم بتخريج الدفعة 29 للكلية، والثانية بنظام الساعات المعتمدة، بعد حصول كلية العلوم كأول كلية في الجامعة على الاعتماد والجودة، وبحضور كلًا من: الدكتورمحمد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جودة إسماعيل عميد كلية العلوم، والدكتور سيد عبد القادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ماجد سعيد أحمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء هيئة التدريس والطلبة والطالبات الخريجين وأولياء الأمور

وهنأ رئيس الجامعة، الطلبة الخريجين على نجاحهم وتفوقهم وأولياء أمورهم، مشيرًا أن هذا اليوم يعتبر بمثابة تتويجًا لمجهوداتهم والمشقة التي تحملوها مع أبنائهم للوصول إلى أهدافهم وحصولهم على شهادة معتمدة، ولها قيمة كبيرة خاصة أن كلية العلوم هي الكلية الوحيدة المعتمدة في الجامعة، وضرورة استمرارهم في التفوق واحتياج الدولة لشباب الخريجين كقاعدة بناء مصر الجديدة ومصر المستقبل.

وأضاف لطفى، أن خطة الجامعة الاستراتيجية تسير على خطى ثابتة ومنظمة وممنهجة علمية، حتى أصبحت أكبر جامعة في مصر، في عدد الكليات وبها كليات فريدة من نوعها في مصر والشرق الأوسط، وتسعى إلى إنشاء كلية جديدة أخرى الأولى من نوعها أيضًا هي كلية تكنولوجيا الفضاء.

وعبر الدكتور محمد خضر عن سعادته بالخريجين لتفوقهم وجهدهم والتعب طوال دراستهم ومن ورائهم أولياء أمورهم واساتذتهم، وأشاد بحرص رئيس الجامعة على التقليد السنوي لحضور حفل الخريجين، ودعمه المستمر لقطاع شئون التعليم والطلاب ودعمه أيضًا لكلية العلوم حتى حصلت على الاعتماد، وهي الكلية التي لها السبق في النشر الدولي للأبحاث العلمية والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والمدن الصناعية والاستفادة من الأبحاث العلمية، والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمدن الصناعية، والاستفادة من خبرات كلية العلوم في جميع المجالات التي تنهض بالمجتمع وعدم الوقوف عند مرحلة معينة من العلم.

و أوضح الدكتور جودة إسماعيل عميد الكلية، أن هذه الدفعة الثانية للكلية بعد حصولها على الاعتماد، وهي سابع كلية علوم في الجامعات المصرية، تحصل على هذا الاعتماد مما يدعو بالفخر والاعتزاز بمستوى خريجيها، وقيمتهم في سوق العمل، محليًا ودوليًا، والكلية في طريقها للاعتماد الدولي والإصرار على الوصول للتميز في مجال العلوم الأساسية، وتحقيق رسالة الكلية في إعداد كوادر علمية تناسب احتياجات سوق العمل والمراكز البحثية خاصة الكيمياء، والفيزياء، والجيولوجيا مع وجود إمكانات معملية والمشاركات في المؤتمرات العلمية، والمشروعات البحثية المحلية والدولية واستفادة المجتمع منهم.

وتضمن الحفل توزيع الجوائز والدروع والميداليات والشهادات، وتكريم أوائل الخريجين وهم: مها بدوي عبد الحليم، وجهاد يحيى ناجي، وشيماء فرج حسين، وندى عبد الله خالد، ونورهان نور محمود، وإسراء محمد أبو الوفا، وعبد الرحمن رجب قرني، وولاء عبد المجيد محمود، وأحمد خالد حلمي، ونهى مجدي عبد التواب.