بالصور.. مؤيدو مرسى يحتشدون بالفيوم فى إطار جمعة الزحف

أدى الآلاف من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بالفيوم من أهالى محافظة الفيوم صلاة التراويح بميدان السواقى بوسط مدينة الفيوم، ضمن فعاليات جمعة الزحف التى دعا إليها التحالف الوطنى لدعم الشرعية بالفيوم لرفض ما أسموه بـ"الانقلاب العسكرى" والمطالبة بعودة محمد مرسى لمنصبه كرئيس الجمهورية.

كان الآلاف ممن لم يسافروا إلى القاهرة للمشاركة فى مليونية الزحف لرفض الانقلاب العسكرى قد توافدوا على الميدان بأسرهم وذويهم لتناول الإفطار والاحتشاد لحضور كافة فعاليات المليونية.

أذاعت منصة الاعتصام الأناشيد الوطنية والهتافات "اشهد اشهد يا رحمن.. السيسى هو اللى خان"، "اقتل 100.. اقتل 1000، عددنا هيزيد الضعف"، قادم.. نصر الإسلام.. محمد مرسى.. قادم"، "إسلامية.. إسلامية".

وفى كلمته أكد أحمدى قاسم عضو مجلس الشعب السابق والقيادى بجماعة الإخوان المسلمين أن الانقلابيون يبحثون الآن عن مخرج بعد صمود الشعب المصرى خلف قائده وكذلك صمود الرئيس، ومازالت جموع الشعب تحتشد فى جميع الميادين دفاعاً عن إرادتها واثقين من نصر الله.

وقال قاسم "الانقلابيون فى حرج ومأزق كبير، لأنهم سيخسرون خسارة فادحة بعد أن سقطت كل أقنعة العملاء، لذلك تريد أمريكا أن تبحث عن حل وسط لتخرج من هذا المأزق، ولذلك نعلن لجموع الشعب المصرى أن استبشروا الخير فالانقلاب قد سقط، وستعود إرادته لتحكم ".

و أكدت المنصة أنها مستمرة فى فعاليات الجمعة حتى مطلع الفجر.