الحرب على المحتكرين.. ضبط 200 طن أرز و4000 علبة سجائر و250 كيلو سكر بدمياط

نجحت حملة تموينية لمباحث تموين دمياط، اليوم الثلاثاء، فى ضبط كميات كبيرة من أرز الشعير، تقدر بـ 200 طن، فى مخزن أحد موظفى الحسابات بالوحدة المحلية يدعى "ت .م، جاء ذلك خلال حملة تموينية شارك فيها، المقدم عماد معوض رئيس مباحث التموين، ومعاونه الرائد رامى جلال، ومفتشو التموين، سيد عبيد، وضياء قنديل، بمدينة السرو ومركزكفر البطيخ.

كما نجحت الحملة فى ضبط 250 كيلو سكر لدى مخزن أحد تجار الجملة يدعى"ع .ص"، بهدف الاحتكار للسلعة، وحرر محضر رقم 9225 جنح مركز كفر البطيخ، كما تم ضبط 70 كرتونة سجائر، وصلت ما يقرب إلى 4000 علبة داخل مخزن ملك "ع. ع "، وحرر محضر رقم 8224 مركز كفر البطيخ.