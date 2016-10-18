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خالد صلاح: داليا خورشيد جاهزة بـ300 مشروع مع صدور قانون الاستثمار الجديد

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خالد صلاح: داليا خورشيد جاهزة بـ300 مشروع مع صدور قانون الاستثمار الجديد خالد صلاح: داليا خورشيد جاهزة بـ300 مشروع مع صدور قانون الاستثمار الجديد

>كتب إبراهيم حسان

قال الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، إن الجميع فى وسائل الإعلام انتقد أداء داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، واتهما بأنها لا تعمل فى هذا الملف، لكن فى الحقيقة اتضح أن هذه السيدة تعمل فى الخفاء بعيدا عن الأضواء، حيث تؤكد معلوماته أن "خورشيد" عملت فى الكواليس على أكثر من ملف.

وأضاف خالد صلاح، ببرنامج "على هوى " الذى يذاع على فضائية النهار one، أن داليا خورشيد عندما دخلت الوزارة، واجهت تعقيدات عظيمة فى الجهاز الإدارى لها، فعكفت على تغيير قانون الاستثمار، ثم عملت على الجهاز الإدارى الداخلى، ورغم ذلك لم تخرج وتتحدث فى وسائل الإعلام، وهى الآن جاهزة بـ300 مشروع مع صدور قانون الاستثمار الجديد، وسيتم عرضهم على المجلس الأعلى للاستثمار الذى يترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشاد رئيس تحرير "اليوم السابع"، بتوقيع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والأمير السعودى وليد بن سعود، عقد شراكة لبناء مصنع للحديد والصلب، حيث يؤكد هذا الأمر أن ما حدث فى الماضى ما هو إلا "زوبعة فى فنجان" مهما كان الخلاف السياسى بين مصر والسعودية.

 


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