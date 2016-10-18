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مسئول بالخزانة الأمريكية: الولايات المتحدة تدعم برنامج صندوق النقد لمصر

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مسئول بالخزانة الأمريكية: الولايات المتحدة تدعم برنامج صندوق النقد لمصر مسئول بالخزانة الأمريكية: الولايات المتحدة تدعم برنامج صندوق النقد لمصر

>رويترز

قال مسئول كبير بالخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ترى برنامج صندوق النقد الدولى لإقراض 12 مليار دولار ضروريا، وتعمل مع دول مجموعة السبع للتحقق من تمويله بالكامل.

وأبلغ ناثان شيتس، وكيل الخزانة للشئون الدولية منتدى للسياسات، أن الولايات المتحدة تدعم برنامج صندوق النقد لمصر، وتعتقد أن الإصلاحات التى يشترطها الصندوق ستكون صعبة لكن ضرورية لتحرير الاقتصاد المصرى وزيادة قدرته التنافسية.

ويتعين على مصر ترتيب تمويل ثنائى يصل إلى 6 مليارات دولار لكى يوافق مجلس صندوق النقد على البرنامج. وقال رئيس الوزراء المصرى شريف إسماعيل، فى وقت سابق اليوم، إن مصر دبرت نحو 60 بالمائة من الإجمالى.


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