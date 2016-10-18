عبدالله بن زايد يرحب بإفتتاح مكتب الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي

رحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بإفتتاح مكتب الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي.

وقال سموه في تصريح له عقب افتتاح سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة اليوم إن دولة الامارات تولي أهمية كبيرة لتعميق وتعزيز علاقاتها مع الأمم المتحدة .. وتعتبر هيئة الأمم المتحدة للمرأة شريكا رئيسيا لنا انطلاقا من الدور القيادي الذي تلعبه دولة الإمارات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية في دعم قضايا المرأة".

وأضاف سموه : " يسرنا استضافة مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي والذي يعد فرصة هامة لتعزيز الإتصال بدول مجلس التعاون الخليجي واعترافا بالدور الرئيسي الذي قامت به دولة الإمارات على المستوى الدولي في الدعوة إلى تحقيق هدف المساواة بين الجنسين كهدف شامل قائم بذاته وتعميمه في معظم أهداف التنمية المستدامة".

ونوه إلى أن ذلك يتوافق مع ما توليه دولة الإمارات من اهتمام خاص بالمرأة حيث يقع تمكين المرأة في صلب عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدنا إذ أن المساهمات الأساسية للمرأة في نمو وتقدم بلادنا لا غنى عنها.. وهو الأمر الذي يلزمنا بجعل مشاركة المرأة جزءا رئيسيا في كافة سياساتنا بما في ذلك سياستنا الخارجية".

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان : "تكمن جذور هذا التوجه في القناعة بأن استثماراتنا في السلام والتنمية والأمن العالمي ستكون أكثر انصافا واستدامة عندما نضع الناس في المركز ونشرك الجميع في عملية التنمية بدون تمييز بين الرجال والنساء".