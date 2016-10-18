إعلان أسماء الحاجزين لوحدات "الكراسة الحمراء" بالإسكان الاجتماعي اليوم ...

سمر العشري

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أنه سيتم، الثلاثاء، نشر أسماء كافة المواطنين المستوفين وغير المستوفين للشروط من المتقدمين على الوحدات كاملة التشطيب الجاهزة للاستلام "الكراسة الحمراء" بالإعلان الثامن ببرنامج الإسكان الاجتماعي، على الموقع الإلكتروني لصندوق التمويل العقاري «www.mff.gov.eg»، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من فرز كافة الطلبات التي وصل إجمالي عددها إلى 132237 طلبا، منها 113371 طلباً مستوفياً للشروط، و18866 طلباً غير منطبق الشروط .

وقالت مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، إنه سيتم نشر الأسماء أيضا على المواقع الإلكترونية لعدد من الصحف، تيسيراً على المواطنين المتقدمين للحجز.

وأضافت «عبدالحميد»: أنه «جاءت مؤشرات عمليات فرز الطلبات لتشير إلى إمكانية تخصيص وحدات سكنية لكافة المتقدمين المقبولين من حيث الاستعلام الميداني والائتماني بعدد 10 مدن جديدة، وهي مدن (برج العرب الجديدة والسادات والفيوم الجديدة وأسيوط الجديدة وأخميم الجديدة وقنا الجديدة وبني سويف الجديدة وسوهاج الجديدة وطيبة الجديدة وأسوان الجديدة)، بالإضافة إلى عدد 52 مدينة ومركزاً تابعة لعدد 20 محافظة، وهي: (الخانكة بمحافظة القليوبية والقرين بمحافظة الشرقية وبياض العرب بمحافظة بني سويف ونجع حمادي وأبوتشت والوقف بمحافظة قنا ومركز السادات والخطاطبة بمحافظة المنوفية وطامية وهوارة المقطع وشدموه ودمشقين بمحافظة الفيوم وكفر الزيات بمحافظة الغربية ووادي النطرون بمحافظة البحيرة وجرزا القطوري بمحافظة الجيزة ومطاي بمحافظة المنيا وديروط بقرية دشلوط وأبنوب والبداري وساحل سليم ومنقباد ومنفلوط بمحافظة أسيوط والدير والشغب والمدامود وأرمنت واسنا والطود والقرنة وأرمنت أبوقليعي بمحافظة الأقصر وكوم أمبو وإدفو بمحافظة أسوان وباريس وبلاط والفرافرة بمحافظة الوادي الجديد والحمام وسيدي عبد الرحمن وسيوة ومطروح والعلمين بمحافظة مرسى مطروح ورأس غارب وسفاجا والقصير ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر والعريش بمحافظة شمال سيناء وأبو زنيمة وطور سيناء ودهب وأبورديس ونويبع وسانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء)».

وأوضحت أنه فيما يخص باقي المحافظات والمدن المطروحة بالإعلان، التي جاء عدد الطلبات عليها يزيد على عدد الوحدات المطروحة، فسيتم تطبيق الأولوية على المتقدمين عليها وفقاً للحالة الاجتماعية (المتزوج ويعول ثم المتزوج ثم الأعزب) والسن (الأولوية للأقل سناً) مع مراعاة نسبة الـ5% لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أنه تم عرض مذكرة على مجلس الوزراء للسماح لمن هم خارج الأولوية بالتحويل لمراكز أو مدن أخرى في نفس المحافظة التي تقدموا عليها أو لمدن ومراكز المحافظات المجاورة، وذلك بهدف تلبية كافة طلبات المواطنين، واستيعاب أكبر عدد ممكن من المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ببرنامج الإسكان الاجتماعي.

وأعلنت عبدالحميد أنه تم بالفعل البدء في تسجيل الطلبات المستوفاة للشروط على الوحدات كاملة التشطيب "الكراسة الحمراء" الجاهزة للاستلام، على نظام العمل الآلي لصندوق التمويل العقاري، وإرسال ما يزيد على 70 ألفا طلبا لشركات الاستعلام، ويتم حالياً مراجعتها واستبعاد المرفوض منها وإرسال المقبول للبنوك، لبدء الدراسة الائتمانية، أما فيما يخص الطلبات المستوفاة للشروط للمتقدمين على الوحدات كاملة التشطيب، التي سيتم تسليمها خلال عام "الكراسة الزرقاء" ، فسيتم الإعلان عن أسماء المستوفين وغير المستوفين للشروط خلال الأسبوع المقبل، استعداداً لإرسال رسائل نصية للمقبولين منهم للتوجه لدفع مبلغ القسط الأول من الأقساط ربع السنوية، الذي يستحق دفعه في الأول من نوفمبر .

شبكةعيونالإخبارية

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