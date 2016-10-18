مقتل 6 تكفيريين واستشهاد اثنين من القوات المسلحة في ملاحقة الإرهابيين بسيناء

داهمت عناصر من الأفرع الرئيسية والتشكيلات المقاتلة في القوات المسلحة مع الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء تحت غطاء من القوات الجوية الملاجئ والكهوف التى يختبئ بها العناصر التكفيرية واستهداف الأماكن المرصودة وتدميرها بالقصف الجوى بالتنسيق متكامل مع عناصر المدفعية، وذلك بعد تدقيق كافة المعلومات عن أماكن تواجد فلول العناصر التكفيرية .

وبحسب بيان للمتحدث العسكري استهدفت العملية 7 بؤر تختبئ بها العناصر الإرهابية.

ونجحت القوات المشاركة في قتل 6 من العناصر التكفيرية، وتدمير 16 ملجأ ومخزن للعناصر التكفيرية ،إضافة إلى تدمير عربتين بالإضافة إلى (10) دراجات نارية، واكتشاف فتحة نفق و11عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف الجيش.

وقد أسفرت أعمال القتال عن استشهاد مقاتلين اثنين من أبطال القوات المسلحة .

ووأكد المتحدث العسكري في بيانه أن القوات المسلحة على العهد دائماَ درعاَ يحمى ويصون تراب هذا الوطن، ويد تبنى وتعمرعلى نفس الأرض التى تقاتل فيها الأعداء.