"تموين أسوان" تعلن ضخ 50 طن سكر كل 48 ساعة من مصنع كوم أمبو

أعلنت محافظة أسوان، اليوم، الثلاثاء، عن ضخ 50 طنا من السكر المعبأ الحر، من مخازن مصانع السكر بكوم أمبو، وذلك كل 48 ساعة، بواقع كيلو لكل عبوة لطرحه فى الأسواق المحلية بسعر 6,50 جنيه للمستهلك، وسيتم توزيع جميع الكميات من خلال منافذ القوات المسلحة والشرطة بالإضافة إلى المنافذ التابعة للشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية.

وأكد حسام العربى، وكيل وزارة التموين بأسوان، أن موقف توزيع السلع الأساسية والاستراتيجية داخل منافذ القوات المسلحة والشرطة والمجمعات الاستهلاكية على مستوى المدن والمراكز، وصلت عددها فى مدينة ومركز إدفو لـ 4، بجانب 2 منفذ متحرك، وأيضاً 5 منافذ بمدينة ومركز كوم أمبو بجانب منفذ ثابت تم تشغيله مؤخراً.

وأضاف وكيل وزارة التموين بأسوان، فى تصريحات صحفية، أن مدينة ومركز نصر النوبة تضم 5 منافذ، علاوة على 5 منافذ أخرين جارى تشغيلهم، كما يوجد 5 منافذ بمدينة ومركز دراو، بالإضافة إلى 8 منافذ بمدينة ومركز أسوان، فضلاً عن 4 منافذ متحركة.

وأشار إلى أنه من المنتظر زيادة أعداد المنافذ بكل مدن المحافظة بالتعاون مع شركة مصر العليا التابعة لجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة مع التركيز على المنافذ المتحركة لخدمة القرى الأكثر إحتياجاً كتوجه قومى للدولة بكافة قواها.