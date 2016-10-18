رسم الايلاينر على طريقة النجمات

تتبدل طرق تطبيق المكياج وتتطور التقنيات ومنها موضة الأيلاينر، لكن ماكياج عين القطة تحول إلى أسطورة جمالية نشأت منذ بداية تطبيق الكحل وها هي تتماشى مع كل موسم وعام بأساليب جديدة. تغيرت رسمة عين القطة مع الوقت إلا أن كل رسمة حافظت على رونقها وجمالها وبقيت مرتبطة باسم نجمة معينة. إليك في هذا الموضوع أشكال تطور عين القطة مع نجمات تحولن إلى رموز جمالية، حيث حولن طريقتهن في تطبيق الماكياج إلى صيحة تتماشى مع كل تطورات الموضة.

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1.ديانا ريج Diana Rigg والأيلاينر المجنح:

عُرفت ديانا ريج بالجاسوسة إيما بيل في مسلسل الستينات الشعبي " "The Avenger، قبل أن تتألق كالجدة المفضلة للجميع في "لعبة العروش". وكان تطبيقها للأيلاينر المجنح على الجفن العلوي المتحرك يعكس شخصية الليدي. من هنا، تحول هذا الأسلوب الناعم في رسم عين القطة إلى مثال لكل محبات الإطلالة الملكية.

2. لورين كونراد Lauren Conrad وعودة عين القطة عام 2000:

تعتبر هذه النجمة من أوائل نجمات الجيل الجمالي الجديد التي أعادت استخدام الأيلاينر بشكل عين القطة. أطلت عام 2000 بالمكياج الطبيعي والأيلاينر الذي يبدأ رفيعاً عند أول الجفن العلوي ليعرض تدريجياً بشكل جانح مرتفع عند الزاوية الخارجية.

3. جان سيبرغ Jean Seberg والأيلاينر المناسب للشعر القصير:

تحولت هذه النجمة إلى مثال لمحبات الشعر القصير مع مكياج عين القطة. ولا سيما بعد فيلم لوك غودار " Breathless،" إذ اعتبرت إطلالتها خالدة مع تسريحة البيكسي القصيرة والأيلاينر المجنح.

4. تايلور سويفت Taylor Swift وأجدد ابتكارات عين القطة:

طورت تايلور سويفت طريقة تطبيق الأيلاينر المجنح بشكل يجعل العين تبدو أكبر. إذ تترك خط الأيلاينر رفيعاً جداً عند الزاوية الداخلية للعين مع الظلال الأبيض اللامع. أما بالنسبة للزاوية الخارجية من الجفن العلوي فهي تبدو بارزة بالأيلاينر الأسود المرسوم على شكل جانح. كما أنها جعلت هذا الشكل من الأيلاينر يرتبط بأحمر الشفاه الأحمر لإطلالة جذابة.

5. ديبي هاري Debbie Harry وعين القطة المناسبة للغرة:

تواكب الغرة عالم الجمال مثل الأيلاينر فهي أيضاً لا تزول وتتطور مع صيحات الموضة. إذا كنت تحبين تسريحة شعرك مع الغرة ،فإن ديبي تعتبر مثالاً لمكياج عين القطة، ولا سيما مع ظلال العين الأزرق.

تابعي المزيد من أجمل أشكال الأيلاينر التي حولتها النجمات إلى أسطورة جمالية في هذا العدد من مجلة " سيدتي".