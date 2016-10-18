ضبط 14 طن سكر مخزن داخل معمل عسل بالشرقية

أسفرت حملة مكبرة من قطاع تموين وسط الشرقية، برئاسة يسرى كمال رئيس القطاع، والتفتيش مجدى فرج، مصطفى الشحات، أبو طالب صلاح، اليوم الثلاثاء، عن ضبط صاحب مخزن لمستلزمات مزارع النحل ومنتجات عسل النحل فى كفر صقر بدون ترخيص.

عثر فى المعمل على كمية كبيرة من السكر الأبيض الناعم إنتاج شركة الدلتا للسكر الحامول، إنتاج 2016 وبتاريخ مختلفة متحفظ عليها، بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء، والتربح وبدون مستندات، وتم ضبط 280 شيكارة مغلقة بإجمالى 14 طن سكر.

وتأتى الحملة استمرارًا لحملات مديرية التموين بالشرقية، بتكثيف وتشديد الرقابة التموينية لمكافحة ظاهرة احتكار السلع الأساسية وحبسها عن التداول بقصد رفع السعر، و بناء على توجيهات اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية.