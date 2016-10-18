نشرة ONA| عمر طاهر يعترف لـبثينة كامل..«كل يوم عيلة» لرجاء الجداوي على ON E..عمرو قورة يعتذر عن «القاهرة السينمائي»

إعداد- إنجي لطفي

تنشر وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

تستعد الفنانة رجاء الجداوي، لتقديم حلقة أسبوعية من برنامج “كل يوم”، من تقديم الإعلامي الكبير عمرو أديب، والمُذاع على قناة ON E الفضائية، على أن تنفرد بتقديم حلقة أسبوعية بعنوان “كل يوم عيلة” ..للمزيد

تستضيف الإعلامية بثينة كامل، الخميس المقبل، الكاتب الصحفى عمر طاهر، في حوار هام وشيق ببرنامجها “اعترافات ليلية ل.. بثينة كامل”، والمُذاع على “العاصمة 2″..للمزيد

أعلن الإعلامي طارق أبو السعود، رئيس إذاعة الراديو 9090، عن قيام الإذاعة بتقديم تغطية حصرية للمؤتمر الوطنى للشباب، والذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ، فى الفترة من 25 أكتوبر وعلى مدار ثلاثة أيام..للمزيد