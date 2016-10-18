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نشرة ONA| عمر طاهر يعترف لـبثينة كامل..«كل يوم عيلة» لرجاء الجداوي على ON E..عمرو قورة يعتذر عن «القاهرة السينمائي»

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عمرو قورة_رجاء الجداوى_ سيد حجاب

عمرو قورة_رجاء الجداوى_ سيد حجاب

 

إعداد- إنجي لطفي

تنشر وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

تستعد الفنانة رجاء الجداوي، لتقديم حلقة أسبوعية من برنامج “كل يوم”، من تقديم الإعلامي الكبير عمرو أديب، والمُذاع على قناة ON E الفضائية، على أن تنفرد بتقديم حلقة أسبوعية بعنوان “كل يوم عيلة” ..للمزيد

رجاء الجداوى

رجاء الجداوى

تستضيف الإعلامية بثينة كامل، الخميس المقبل، الكاتب الصحفى عمر طاهر، في حوار هام وشيق ببرنامجها “اعترافات ليلية ل.. بثينة كامل”، والمُذاع على “العاصمة 2″..للمزيد

بثينة كامل_عمر طاهر

بثينة كامل_عمر طاهر

أعلن الإعلامي طارق أبو السعود، رئيس إذاعة الراديو 9090، عن قيام الإذاعة بتقديم تغطية حصرية للمؤتمر الوطنى للشباب، والذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ، فى الفترة من 25 أكتوبر وعلى مدار ثلاثة أيام..للمزيد

راديو 9090

راديو 9090

طمأن الشاعر الكبير سيد حجاب، المصريين على صحته، وقال للإعلامي جابر القرموطي،: “الحمد لله أنا بصحة جيدة الأن، وأخضع للعلاج بعد إصابتي بمرض السرطان، أو بدرجة من درجات السرطان، وحصلت على 4 جرعات من الدواء، وبقى جرعتان سأنتهى من العلاج فى نوفمبر المقبل”..للمزيد

الشاعر الكبير سيد حجاب

الشاعر الكبير سيد حجاب

قامت شركة “نجوم ريكوردز”، الشركة المنتجة لألبوم “فرق كتير”، اليوم، بطرح أغنية الفيديو كليب التي تحمل اسم ألبوم الفنان حسام حبيب بعد غياب ثمان سنوات عن الساحة الفنية..للمزيد

ألبوم فرق كتير

ألبوم فرق كتير

أرسل الخبير الإعلامي عمرو قورة، الثلاثاء، خطاب اعتذار لإدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن الاستمرار كعضو في اللجنة الاستشارية العُليا للدورة الثامنة والثلاثين، المقرر لها الانطلاق منتصف الشهر المقبل..للمزيد

الخبير الإعلامي عمرو قورة – أرشيفية

الخبير الإعلامي عمرو قورة – أرشيفية

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أونا

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