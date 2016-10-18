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محكمة سعودية تقضي بسجن 6 مدنيين أعضاء في خلية إرهابية

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محكمة سعودية تقضي بسجن 6 مدنيين أعضاء في خلية إرهابية محكمة سعودية تقضي بسجن 6 مدنيين أعضاء في خلية إرهابية

أرشيفية

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة الرياض، بعد عدة جلسات من الاستماع إلى المتهمين بتكوين الخلية السرية للقاعدة، اليوم أحكاما ابتدائية بالسجن بحق ستة مدنيين سعوديين كونوا خلية إرهابية تعتنق المنهج التكفيري والتي كان من ضمن مخططها تفجير مجمع في مدينة الرياض واغتيال أمير منطقة مكة، والشروع في اختطاف ضابط مباحث بعد خروجه من المسجد.

وبحسب صحيفة “الرياض”السعودية على موقعها الألكترونى اليوم ، قرر ناظر القضية سجن المدعى عليه الأول “زعيم الخلية” مدة 22 سنة، والثاني 12 سنة، والثالث سبع سنوات، والرابع “معاون رئيس الخلية” 20 سنة بعد انتهاء محكوميته السابقة، والخامس ست سنوات، والسادس سبع سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء محكوميته السابقة. وقد اعترض المدعي العام على الأحكام التي صدرت بحق المتهمين، وطالب باعدام الأول والرابع.

وكانت صحيفة ” عكاظ” السعودية كشفت فى سبتمبر الماضى أن خلية إرهابية تجري محاكمتها بتهم عدة ، منها محاولة اغتيال أمير منطقة، كانت تخطط لاغتيال أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وسعى أفرادها لرصد تحركاته. وحالت يقظة الأمن دون تنفيذ ذلك المخطط الغادر.

أ ش أ

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