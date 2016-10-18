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إسرائيل: مديرة اليونسكو تعرضت لتهديدات بالقتل لابدائها تحفظات على قرار حول القدس

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إسرائيل: مديرة اليونسكو تعرضت لتهديدات بالقتل لابدائها تحفظات على قرار حول القدس إسرائيل: مديرة اليونسكو تعرضت لتهديدات بالقتل لابدائها تحفظات على قرار حول القدس

«إيرينا بوكوفا» المدير العام لليونسكو

قال السفير الاسرائيلي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «يونسكو» الاثنين إن المديرة العامة للمنظمة الدولية تعرضت لتهديدات بالقتل بسبب إبدائها تحفظات على مشروع قرار عربي بشأن القدس الشرقية المحتلة شجبته الدولة العبرية.

ونفلت «فرانس برس» عن السفير كرمل شاما هكوهن قوله للإذاعة الإسرائيلية العامة إن “الدول العربية تتصرف بطرق بلطجية بغيضة مع بقية العالم ومع إدارة اليونسكو. المديرة العامة ايرينا بوكوفا، تلقت تهديدات بالقتل مما استدعى تعزيز إجراءات حمايتها”.

وكانت منظمة اليونسكو أقرت بشكل رسمي اليوم الثلاثاء أنه لا يوجد علاقة لليهود بالأقصى وحائط البراق ما أثار غضب عارم في إسرائيل.

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