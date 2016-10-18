الرئيس السيسي يلتقي 8 وزراء خلال 48 ساعة لإعطاء تكليفات عمل جديدة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم وأمس، بعدد كبير من الوزراء، منهم وزراء الكهرباء، والإنتاج الحربي، والري والموارد المائية، إلى جانب وزيرتي التعاون الدولي، والاستثمار، سحر نصر، وداليا خورشيد، وذلك لبحث العديد من الموضوعات والقضايا المطروحة على الساحة للوقوف على أخر التطورات ومتابعة سير الأعمال بتلك الوزارات.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد اجتمع، اليوم الثلاثاء، بوزير الدولة للإنتاج الحربي، اللواء محمد العصار، للوقوف على أخر التطورات والجهود المبذولة لتطوير وزارة الإنتاج الحربي، والحفاظ على دورها الأساسي في تطوير المنتجات والصناعات العسكرية، لتلبية احتياجات القوات المسلحة ومسايرة التطور العالمي في التسليح، بالإضافة إلى زيادة مساهمتها في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة من خلال ما تمتلكه من قاعدة، وإمكانيات تكنولوجية وتصنيعية متطورة.

كما اجتمع الرئيس السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني، وذلك لعرض الموقف التنفيذي والجهود الجارية لإنشاء المُدن الجديدة، حيث استعرض في البداية تطور العمل بالمواقع المختلفة في العاصمة الإدارية الجديدة، ثم عرض الدكتور مصطفى مدبولي التصميمات الخاصة بالمرحلة الأولى لمدينة العلمين الجديدة، منوهاً إلى قيام شركات المقاولات باتخاذ الخطوات التنفيذية لبدء العمل فيها.

ونوه الوزير إلى أن التجمعات العمرانية بغرب النيل سوف تشمل مختلف المرافق والخدمات الاجتماعية والتعليمية والتجارية اللازمة لتوفير حياة كريمة لأهالي الصعيد، مؤكدًا على ما تتضمنه تصميمات تلك المدن من مظاهر حضارية متميزة.

وأيضًا اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، وذلك لاستعراض مساهمة وزارة التعاون الدولي في تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي من خلال تكثيف الاتصالات مع مؤسسات التمويل الدولية لتوفير البرامج اللازمة لدعم الموازنة والتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية ومساندة الأسر الأكثر احتياجًا.

وممن جانبه عرضت الوزيرة في هذا الشأن الاتصالات الجارية مع البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية لزيادة المساهمة في برامج الضمان الاجتماعي كتكافل وكرامة، وبرامج الاسكان الاجتماعي، وبرامج التشغيل كثيفة العمالة.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، بالدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لبحث كيفية مواصلة جهود رفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين وترسيخ ثقافة ترشيد الكهرباء مع الاستمرار في مراعاة محدودي الدخل، وأهمية الاستمرار بكل حزم في مواجهة الحصول على التيار الكهربائي بشكل غير شرعي بما يضمن تحصيل مستحقات الدولة.

وكان السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد صرح بأن الدكتور محمد شاكر عرض تقريرًا عن توقيع العقد الخاص بتحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء للعمل بنظام مشغل مستقل للشبكة، موضحا أن ذلك يعد خطوة مهمة لتفعيل قانون الكهرباء الجديد رقم 87 لسنة 2015 والصادر في 8 يوليو 2015، والذى ينص على فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر لضمان الحيادية في شراء الطاقة المولدة من محطات توليد الكهرباء التابعة للشركة القابضة أو القطاع الخاص، كما يحقق هذا الفصل ضمانة للمستثمرين في جدية الدولة فيما يتعلق بإتاحة الفرصة للاستثمار في مجال انتاج الطاقة الكهربائية وبيعها للمستهلك النهائي واستخدام شبكات النقل بحيادية كاملة.

وأيضًا وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية مواصلة حملات إزالة التعديات على نهر النيل، وتطهير المجاري المائية بما يضمن انسياب المياه ووصولها إلى المزارعين، فضلًا عن تحسين جودة ونوعية المياه ونقائها حفاظًا على صحة المواطنين وضمانًا لجودة المحاصيل الزراعية.

وأكد الرئيس السيسي خلال اجتماعه، بالأمس، مع وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، أكد على أهمية تطبيق الضوابط التي تضمن الاستخدام الآمن للمياه المُعالجة، وأن تكون هذه المياه ذات نوعية جيدة ومطابقة للمواصفات الدولية المعمول بها، مشددا علي أهمية مواصلة تنفيذ أعمال حماية الشواطئ الشمالية من النحر والتغيرات المناخية.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بداليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، لاستعراض خطة السياسة الاستثمارية الجاري وضعها، والتي تتضمن تحليلًا لمنظومة الاستثمار الحالية، مع وضع إطار شامل للسياسة الاستثمارية على مستوى الدولة يتسق مع برنامج الحكومة واستراتيجية التنمية المستدامة 2030، وذلك بهدف استحداث أداة تشخيصية لتحديد أوجه الإصلاح في السياسة الاستثمارية، وتمكين المجلس الأعلى للاستثمار من وضع سياسات استثمارية متوائمة مع أفضل الممارسات الدولية، بما يساهم في توفير مناخ جاذب للاستثمار.

كما وجه الرئيس السيسي خلال اجتماعه بالدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، بالعمل علي زيادة عدد الشباب بمجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام، فضلًا عن إعداد خطة متكاملة للتعامل مع الشركات شديدة التعثر بما يضمن إصلاحها وتطويرها.

وكان السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، قد صرح بأن الدكتور أشرف الشرقاوي عرض، أمس الاثنين، تقريرًا عن تطور تنفيذ خطة الوزارة لإصلاح شركات قطاع الأعمال العام، مشيرًا إلى قيام الوزارة باستحداث مؤشر للربحية ومؤشر لإيرادات النشاط التجاري للعام المالي 2015/2016، وذلك بهدف تقييم الأداء المالي لشركات القطاع ومقارنة بياناتها بالعام المالي السابق 2015/2014.