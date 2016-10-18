محافظ الغربية يمنح مواطنين وحدات سكنية خلال اجتماعه بلجنة الإسكان

عقد اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، اليوم، اجتماع لجنة صندوق الإسكان بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور اللواء السيد سعيد سكرتير عام المحافظة، ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارة المعنيين.

ووافق محافظ الغربية، على منح وحدات سكنية لبعض المواطنين بعد إتمام عملية الفحص، والتأكد من احتياجاتهم لهذه الوحدات وبعد العرض على لجنة صندوق الإسكان.

كما وافق المجلس على صرف 250 ألف جنيه، بترميم الصرف الصحى لمساكن الطب البيطرى بطنطا، وصرف مليون و 300 ألف جنيه، كدفعة لعملية إنشاء برج سكنى تجارى بأرض المطافى بمدينة زفتى، و 89 ألف و 700 جنيه، كدفعة لعملية إنشاء سكن إدارى بأرض السويقة بكفر الزيات، و 931 ألف و 700 جنيه، كدفعة لعملية إنشاء 2 برج سكنى استثمارى بمنطقة الإستاد بطنطا، كما وافق المجلس على ترميم العمارة رقم 1 بمساكن بلتاج ترميمًا فنيًا شاملًا.

كما أصدر صقر، توجيهاته لمتابعة مشروعات الإسكان، والجارى العمل بها طبقاً للبرامج الزمنية والتنفيذية المعدة لها لتلبية احتياجات المواطنون من أبناء المحافظة فى هذا المجال.