القبض على 4 ليبيين خططوا للتنقيب عن الآثار بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من القبض على 4 ليبيين، خلال أحد الأكمنة، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على أدوات التنقيب عن الآثار، وبعض البخور التى تستخدم فى فك الأعمال والسحر.

وكان اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا، يفيد القبض على 4 أشخاص خلال كمين أمنى، بعد الاشتباه فى السيارة التى عليها لوحات دولة ليبيا، وبتفتيش السيارة عثر على بخور يستخدم فى فك السحر، وبمواجهتهم اعترفوا أنهم جاءوا للتنقيب عن الآثار بمساعدة مصرى يحمل الجنسية الليبية.

وتحرر محضر للمتهمين، وتم ترحيل المتهمين إلى قطاع الأم الوطنى، لاستجوابهم حول ملابسات الواقعة، وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.